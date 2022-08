Konfiskata aut pijanym kierowcom zablokowana. Rządowy pomysł przepadł w Senacie

Tylko 46 senatorów poparło pomysł zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa, która miała wprowadzić, tzw. bezwzględne dożywocie oraz konfiskatę samochodów pijanym kierowcom. Przeciw nowelizacji stworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości zagłosowało 53 senatorów i tym samym odrzuciło rządowy projekt.

REKLAMA

Czy to oznacza, że pomysł przepadł? Nic z tych rzeczy, ale z pewnością znacznie wydłuży to wejście nowych przepisów w życie. Ścieżka legislacyjna przewiduje, że zawetowany przez Senat projekt ponownie trafia do Sejmu, który może go ostatecznie przegłosować. Jeśli to się uda, a sporo na to wskazuje przy aktualnym układzie sił oraz mocnym wsparciu koalicji rządzącej, projekt będzie już tylko czekał na podpis prezydenta.

Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Projekt resortu prowadzonego przez ministra Ziobrę stał się kolejnym polem bitwy między opozycją a kolacją rządzącą. Dokument zakładał, że w Kodeks karny będzie przewidywał znacznie surowsze niż do tej pory kary za przestępstwa ciężkie, do których zaliczono także jazdę po pijanemu (powyżej 0,5 promila).

Zobacz wideo

Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości od początku mocno krytykowano w środowisku prawniczym, a do tej argumentacji przychyliła się także opozycja, która ma większość w Senacie. Aleksander Pociej (KO), sprawozdawca komisji zajmującej się nowelizacją, wskazał, że wszystkie opinie na temat rządowego projektu były krytyczne. Przepisy storpedował nawet Rzecznika Praw Dziecka.

Ciężarówka zarejestrowana jako pojazd dla nastolatka? W Szwecji to możliwe

Z kolei cytowany podczas dyskusji profesor Kardas stwierdził, że nowelizacja to tak naprawdę "nowy Kodeks karny", a tak dalece idące zmiany jego fundamentów powinny być opracowane przez komisję kodyfikacyjną po bardzo szerokich konsultacjach, a nie przez rząd. Padły też zarzuty, że zaproponowane przepisy to prawo stworzone przez prokuratorów dla prokuratorów.

Konfiskata auta pijanym kierowcom - pomysł rządu

Według pomysłu resortu sprawiedliwości przepadek pojazdu ma dotyczyć kierowców, którzy mają co najmniej 1,5 promila, lub kierowcom, którzy spowodują wypadek drogowy, mając w organizmie co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi. Taka kara miałaby też grozić w przypadku recydywy, czyli kolejnych wpadek na jeździ pod wpływem alkoholu.

Kara miałby być stosowana także w sytuacji, kiedy kierowca jechałby nie swoim samochodem. W takiej sytuacji miałby on wpłacić w ramach kary równowartość samochodu zadeklarowaną w polisie ubezpieczeniowej, a w razie braku polisy wyliczano by ją na podstawie wartości rynkowej samochodu.

Nowelizacja zaostrzyłaby także karę za spowodowanie ciężkiego wypadku pod wpływem alkoholu. Projekt zakłada, że uszkodzenie poważne ciała ofiary lub jej śmierć mogłoby oznaczać nawet 16 lat więzienia, a nie - jak do tej pory - 12 lat pozbawienia wolności.