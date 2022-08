Masz kod 96 w swoim prawie jazdy? Teraz się przydaje. Legalna jazda bez +E

Przepisy uprawniają kierowcę posiadającego prawo jazdy kategorii B do ciągnięcia tzw. przyczepy lekkiej, czyli takiej, której masa nie przekracza 750 kilogramów. Taka przyczepa nie musi mieć hamulca najazdowego. Możemy holować cięższą przyczepę pod warunkiem, że posiada hamulec najazdowy, a masa zespołu pojazdów nie przekracza trzech i pół tony.

Czasem to jednak nie wystarcza. Czy rozszerzenie uprawnień o B+E jest konieczne? Nie zawsze. Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazety.pl.

Kod 96 do prawa jazdy - co to jest?

Pomocny może się okazać kod 96. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 24 maja 2016 r poz. 702) wprowadza takie oznaczenie do prawa jazdy. Kod 96 pozwala ciągnąć przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, a masa zestawu pojazdów może wynosić do 4250 kg.

Muszą być spełnione dwa warunki:

masa przyczepy nie może być większa od masy pojazdu ją ciągnącego;

stosunek dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) samochodu do dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy musi wynosić 1,33:1.

Kod 96 w prawie jazdy uprawnia do ciągnięcia wielu rodzajów przyczep. Mogą być to lawety samochodowe, przyczepy kempingowe, przyczepy do przewozu motocykli, quadów, łodzi czy koni. Przepisy dotyczące prawa jazdy z kodem 96 zostały zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego nr 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, zgodnie z którą taki dokument powinien być honorowany we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B z kodem ograniczenia 96 jest:

osiągnięcie odpowiedniego wieku - 18 lat;

posiadanie prawa jazdy kat. B;

zdanie egzaminu państwowego.

Kod B96 - ile kosztuje?

Podstawową zaletą kodu 96 do prawa jazdy kategorii B jest niższa cena rozszerzenia uprawnień. Kod 96 może uzyskać każdy kierowca z prawem jazdy kat. B, który zdał egzamin praktyczny. Jego cena wynosi 170 zł. By podejść do egzaminu państwowego, nie trzeba mieć ukończonego kursu na kat. B+E, który kosztuje ok. 1000-1200 zł.

Kod 96 do prawa jazdy kategorii B to idealne rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą holować przyczepę nieco cięższą. Jednak nie każdy potrzebuje zestawu uprawnień B+E, dla którego ograniczenie wagowe zespołu pojazdów wynosi do 7000 kg. Wówczas kod 96 to tańszy i szybszy sposób na podróżowanie z przyczepą.