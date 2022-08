Kto lepszy? RAM 1500 TRX czy Tesla Model X Plaid? [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Zwolennicy samochodów zasilanych paliwem niekoniecznie się lubię z tymi od samochodów elektrycznych. Jedni i drudzy próbują przekonać do swoich racji, oczywiście z różnym skutkiem. W Teksasie odbył się pojedynek, który może się nie spodobać jednej ze stron.

Materiał został nakręcony w Texas Motorplex, prawdopodobnie nie tak dawno temu, widoczny jest RAM 1500 TRX i Tesla Model X Plaid, których kierowcy próbują udowodnić, który jest lepszy i ma lepsze auto. Bitwa o dominację na ćwierć mili jest warta zobaczenia.

Ci, którzy trochę się znają na motoryzacji, mogą argumentować, że szala zdecydowanie przechyla się na korzyść pojazdu bezemisyjnego. W końcu ma oszałamiającą ilość mocy dostępną za pośrednictwem prawego pedału i natychmiastową przewagę momentu obrotowego. Co więcej, wielokrotnie spuścił baty innym szybkim maszynom, w tym takim z górnej półki.

Niemniej jednak RAM 1500 TRX również nie powinien być lekceważony. Jego doładowany silnik V8 HEMI o pojemności 6,2 L rozpędza się od 0 do 100 km/h w około 4,5 s. Auto to dysponuje 711 KM mocy oraz 881 Nm momentu obrotowego, a do tego zalany był paliwem premium.

Zamiast ryku silników, jedynie pisk opon. EV Experience, czyli te samochody ścigają się na prąd

Co więcej, pickup na nagraniu ma specjalne hamulce.

Niestety na nagraniu nie widać kto wygrał pojedynek, jednak półciężarówka na starcie wyraźnie wygrywa z elektrykiem. Ten pojedynek jednak nie przekona żadnej ze stron do swoich racji, ale miło się na niego patrzy, a za sprawą RAM-a miło się również słucha.