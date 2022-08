Firma została została oskarżona o składanie fałszywych oświadczeń na temat emisji w ponad 100 000 amerykańskich pojazdów Jeep Grand Cherokee i Ram 1500 wyposażonych w silniki Diesla. Mowa jest o modelach wypuszczonych na rynek amerykański w latach 2014-2016. Kara jest wynikiem ugody po długim, trzyletnim dochodzeniu.

To jednak nie jedyne konsekwencje finansowe oszust amerykańskiego FCA. Firm do tej pory zapłaciła już 311 milionów dolarów kary cywilnej i ponad 183 miliony dolarów odszkodowania dla ponad 63 tys. osób w ramach pozwu zbiorowego właścicieli wspomnianych samochodów.

Zarzuty wobec Fiat Chrysler Automobiles US dotyczyły powszechnej praktyki instalowania oprogramowania, które miało oszukiwać podczas testów emisji spalin w silnikach diesla. Podczas śledztwa firma przyznała się do takich praktyk, co pomogło pójść FCA na ugodę z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

To jednak nie koniec sprawy, przynajmniej dla trzech wysoko postawionych menadżerów koncernu trzech pracowników Fiat Chrysler Automobiles US zostało oskarżonych o spisek mający na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych i naruszenie ustawy o czystym powietrzu. Jeszcze nie wiadomo, jak zakończy się ta sprawa. Oskarżeni aktualnie czekają na proces.

Patrząc na warunki ugody, kara wydaje się wyjątkowo łagodna w porównaniu do kary nałożonej na Volkswagena pięć lat temu. Wtedy to niemiecki producent w aferze, znanej dziś jako „Dieselgate" przyznał się do sfałszowania wyników badań w prawie 600 tys. pojazdów. W związku ze skandalem niemiecki koncern musiał zapłacił ponad 30 miliardów dolarów kar.

