Maserati z Berlina odnalazło się w okolicach Szczecina

Samochody włoskiej marki Maserati nie są zbyt częstym widokiem na polskich drogach. Pojazdy te klasyfikowane w segmencie premium należą do niszowych. Cena zakupu aut z trójzębem w logo jest wysoka, koszty utrzymania również nie należą do niskich, a mocne silniki i właściwości jezdne ukierunkowane w stronę sportu to cechy przyciągające uwagę tylko określonej grupy odbiorców.

Każde spotkane na ulicy Maserati zwykle wzbudza zainteresowanie i przyciąga uwagę. Trudno się dziwić, że funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie zainteresowali się włoskim pojazdem zauważonym w powiecie polickim. Mundurowi, którzy poddali kontroli Maserati Ghibli S odkryli, że egzemplarz w białym kolorze nadwozia pochodzi z przestępstwa.

Sprawdzenia w bazach danych wykazały, że luksusowy sedan został skradziony na terytorium Niemiec, a dokładnie zniknął w Berlinie. Pojazd zabezpieczono na terenie należącym do Straży Granicznej. Aktualnie trwają dalsze czynności w sprawie odnalezionego auta.

Maserati Ghibli S to auto napędzane 3-litrowym silnikiem benzynowym V6 z podwójnym turbodoładowaniem. W wersji S generowana moc wynosi 410 KM i 550 Nm i jest przekazywana na tylną oś za pośrednictwem automatycznej skrzyni biegów. Taki samochód od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5 sekund i rozpędza się do maksymalnej szybkości 285 km/h.

Na terytorium Polski służby mundurowe często odnajdują różnego rodzaju samochody pochodzące z przestępstw. W walce ze złodziejami, paserami i przemytnikami różnego rodzaju pojazdów pomaga funkcjonariuszom wiedza, doświadczenie, działania operacyjne czy dostęp do europejskich baz danych o kradzionych pojazdach.