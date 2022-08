Piwko i rower wodny? To zły pomysł. W tym roku dużo wyższy mandat!

W okresie urlopowym zdarza się, że nieco inaczej podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa. Relaks na plaży, drinki, a potem pływanie rowerem wodnym, kajakiem lub, co gorsza, skuterem wodnym. Mandaty to niejedyne konsekwencje

4 Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl