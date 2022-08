Kierowca zapłaci, mimo że ma OC. Sytuacje, kiedy nie działa. No i ten regres

Każdy pojazd pojawiający się na drogach publicznych w Polsce musi mieć tablice rejestracyjne, ważny przegląd techniczny i ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. I spełnienie tych wszystkich wymogów jeszcze nie oznacza, że OC w każdym przypadku skutecznie ochroni sprawcę kolizji przed skutkami finansowymi zdarzenia. Ustawa dotycząca ubezpieczeń obowiązkowych przewiduje bowiem szereg wykluczeń, na podstawie których OC nie zadziała, a właściciel pojazdu będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni za wyrządzone szkody.

Najważniejsze pięć sytuacji, kiedy nie działa OC

Skrajnym przypadkiem jest wypadek kierowcy z pojazdem, który przewozi niebezpieczne substancje. Jeśli np. staranujemy cysternę, dojdzie do wycieku, który skazi środowisko. OC nie pokrywa strat, kiedy za opłatą były przewożone za opłatą. Odpłatny przewóz, żeby w razie wypadków rzeczy były objęte ubezpieczeniem wymaga dodatkowego ubezpieczenia tych przedmiotów. W wypadku doszło do uszkodzenia lub zniszczenia cennych przedmiotów. Gdy samochód został pożyczony innemu kierowcy. Ubezpieczyciel pokrywa tylko straty osoby poszkodowanej. Doszło do wypadku samochodów tego samego właściciela.

Regres ubezpieczenia - co to jest?

Regres ubezpieczeniowy to roszczenie, do którego prawo ma zakład ubezpieczeń. Polega ono na żądaniu od sprawcy wypadku czy kolizji zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanym. Prawo do regresu jest uregulowane w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

- tłumaczy Uniqa na swojej stronie.

Ubezpieczenie OC samochodu, a jazda po alkoholu

Mimo licznych kampanii mających na celu uświadomienie kierowcom konsekwencji wynikających z jazdy po alkoholu, statystyki zliczające pijanych kierowców poruszających się po polskich drogach, wciąż są niepokojące.

Prowadzenie pojazdu z przekroczonym dopuszczalnym limitem alkoholu we krwi kierowcy, wykluczy udział towarzystwa ubezpieczeniowego w likwidacji ewentualnych szkód. To samo tyczy się środków odurzających. Polisa OC zadziała i poszkodowany otrzyma rekompensatę, ale ubezpieczyciel zastosuje regres i o wyrównanie strat zgłosi się do swojego klienta.

Taką samą odpowiedzialnością zostanie obarczony sprawca kierujący bez wymaganych uprawnień.

Ubezpieczenie OC samochodu, a ucieczka z miejsca zdarzenia

To poważny argument dla ubezpieczyciela. Jeśli po spowodowaniu wypadku kierowca ucieknie z miejsca zdarzenia, straci część zniżek na ubezpieczenie auta i będzie zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z likwidacją szkody.

Kiedy jeszcze ubezpieczyciel zastosuje regres?

Wypadek lub kolizja zostały spowodowane umyślnie.

Sprawca prowadził kradziony samochód.

Samochód nie ma ważnego przeglądu - co z ubezpieczeniem?

Bez względu na to, czy w momencie stłuczki auto miało ważny przegląd czy nie, ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie osobom poszkodowanym. W praktyce często się zdarza, że w sytuacji nieaktualnych badań technicznych, ubezpieczyciele występują do sprawcy z regresem.

- piszą na swojej stronie eksperci mifind.pl. Jakie skutki na wypłatę ubezpieczenia OC samochodu ma jazda bez ważnego badania technicznego? W razie stłuczki lub wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci poszkodowanemu należne środki, ale może (nie dzieje się to zawsze) o ich częściowy lub całościowy zwrot, zwrócić się do winnego stłuczki. Tak właśnie działa regres. Firma ubezpieczeniowa będzie chciała w takiej sytuacji udowodnić, że stan techniczny przyczynił się do drogowego zdarzenia.