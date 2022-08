Czy można na rowerze wyprzedzać samochody w korku?

To kwestia, która często denerwuje kierowców, ale jest dozwolona przez polskie przepisy. Dopuszczalne jest wyprzedzanie samochodów w ramach jednego pasa ruchu. Można to robić i z prawej (jeśli jadą wolno), i z lewej strony. Jednak rowerzysta zawsze musi pamiętać o zachowaniu najwyższej ostrożności.

Slalom między samochodami na jezdni może być bardzo niebezpieczny, a przy wyprzedzaniu aut musimy mieć pewność, że kierowca nas widzi i nie wykona nagle groźnego manewru. Uważać trzeba przede wszystkim na większe pojazdy, które mają duże tzw. martwe pole i po prostu mogą nie zauważyć roweru. Bezpieczeństwo zawsze musi stać na pierwszym miejscu.

Najważniejsze zasady jazdy rowerem - o czym trzeba pamiętać?

Zasady jazdy rowerem zostały opisane w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. Rowerzyści, podobnie jak kierowcy, muszą się stosować do ruchu prawostronnego, a to oznacza, że powinno się jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni lub ścieżki rowerowej.

Blisko wcale nie oznacza "tuż przy samym krawężniku". Na ulicy najlepiej zachować ok. metra odstępu. Wtedy ograniczymy ryzyko najechania na krawężnik. Jeżeli w kierunku, w którym jedziemy wyznaczono drogę lub pas dla rowerów, to mamy obowiązek jechania nimi. Tak samo rowerzysta musi jechać poboczem, o ile to oczywiście nadaje się do jazdy. Pamiętajmy też o wyraźnym sygnalizowaniu manewrów. Nie wolno tego robić w ostatniej chwili. Jeżeli rowerzysta zasygnalizuje manewr odpowiednio wcześnie, to da kierowcom czas na reakcję.

A jak to wygląda w przypadku motocyklistów?

Przejeżdżanie obok samochodów stojących w korku oznacza dla motocyklisty wykonanie jednego z dwóch manewrów. Gdy auta stoją, omija je. Gdy toczą się, wyprzedza. I aby wskazać pierwszą z głównych zasad, nie trzeba się mocno trudzić. Bo kierowca motocykla przede wszystkim musi zachować szczególną ostrożność. Powinien obserwować zachowania kierowców i stosować zasadę ograniczonego zaufania. Dla własnego bezpieczeństwa oczywiście.

Zasady PRD: omijanie lub wyprzedzanie pojazdów stojących w korku

O czym jeszcze należy pamiętać podczas wyprzedzania lub omijania samochodów stojących w korku motocyklem? Oto najważniejsze zasady:

Gdy na drodze pojawia się linia przerywana i motocyklista przekracza ją w czasie wykonywania manewru, de facto zmienia pas ruchu. Musi zatem zasygnalizować manewr za pomocą kierunkowskazu.

Warto pamiętać o tym, że pojawienie się linii ciągłej oznacza, że motocyklista pasa ruchu nie może zmienić. Musi zatem np. ominąć auto w ramach jednego pasa.

Podczas jazdy motocykl może zajmować tylko jeden pas ruchu – zajmowaniem dwóch pasów ruchu jest np. sytuacja, w której motocykl jedzie przy krawędzi jednego pasa, a na drugi wystaje kierownica pojazdu.

W sytuacji, w której wykonywany jest manewr wyprzedzania, motocyklista powinien przejeżdżać obok pojazdu z lewej strony. Wyprzedzanie z prawej jest możliwe tylko na drodze jednokierunkowej o co najmniej dwóch pasach ruchu w mieście i trzech pasach ruchu poza terenem zabudowanym.

Wyprzedzanie motocyklem aut toczących się w korku na skrzyżowaniu lub przed pasami jest możliwe. Opcja taka pojawia się jednak tylko wtedy, gdy ruch na skrzyżowaniu lub pasach jest kierowany np. za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Zasada jest prosta - chodnik jest dla pieszych. Jednak są przypadki, kiedy rowerzysta może jechać po chodniku:

opiekujemy się jadącym na rowerze dzieckiem, które ma mniej niż 10 lat,

nie ma drogi dla rowerów, chodnik ma co najmniej 2 m szerokości, a na jezdni dozwolony jest ruch szybszy niż 50 km/h (te trzy warunki muszą zostać spełnione),

przed chodnikiem umieszczono znak "droga dla pieszych" (C16) oraz "tabliczkę nie dotyczy rowerów" (T22),

panują bardzo złe warunki atmosferyczne - jest ulewa, mgła śnieżyca, wieje porywisty wiatr itd.

Naruszenie obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić jest karane mandatem.