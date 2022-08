Po miesiącu zajrzeliśmy do policyjnej mapy. Każdy kierowca powinien ją zobaczyć

Już czwarty raz polska policja w wakacje prezentuje mapę wypadków ze skutkiem śmiertelnym, która jest na bieżąco aktualizowana. Po lipcu jest na niej już 196 punktów. Każdy to śmierć na drodze. O bezpieczeństwie na drogach piszemy regularnie na stronie głównej gazety.pl.

Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wyjaśniają jej twórcy. Mapa prezentowana jest nie tylko na stronie internetowej, na którą zagląda przecież garstka kierowców. Żeby jak najbardziej działać na wyobraźnie oraz trafić do szerokiej rzeszy odbiorców mapa jest wyświetlana na ponad 20 tys. ekranach rozmieszczonych w 553 miastach, m.in.: przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych.

Kierowca w trasie. Najważniejsze zasady:

Sprawdź przed wyjazdem stan techniczny pojazdu, w tym zwłaszcza ogumienie, oświetlenie, poziom płynów eksploatacyjnych.

Respektuj przepisy ruchu drogowego, w szczególności w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, stanu trzeźwości, korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach.

Dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych, drogowych, swoich umiejętności

Zawsze zwalniaj przed przejściami dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami.

Nie wyprzedzaj, ani nie omijaj pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, przystanków oraz na samych przejściach.

Sygnalizuj swoje manewry na drodze z takim wyprzedzeniem i w taki sposób, by były widoczne dla innych uczestników ruchu.

Ogranicz do minimum rozmowy telefoniczne, a w razie konieczności korzystaj z zestawu głośnomówiącego. Rozmowa telefoniczna nawet przez urządzenia dozwolone dekoncentruje kierującego pojazdem.

Obowiązkowo rób przerwy w trakcie wielogodzinnych podróży.

Jak bezpiecznie jest na polskich drogach w 2022 r.?

Według najświeższych danych, które otrzymaliśmy od Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w pierwszych sześciu miesiącach tego roku doszło do 10 137 wypadków. W wyniku tych wypadków życie straciło 885 osób, czyli o 98 mniej niż rok temu oraz o 200 mniej niż dwa lata temu. Oznacza to roczny spadek o 10 procent, co jest bardzo dobrą informacją.

Nie udzielenie pierwszeństwa przejazdy było przyczyną największej liczby zdarzeń w tym półroczu - 2467 wypadków. Zbyt szybka jazda, niedostosowana do warunków to wstępnie powód kolejnych 1953 wypadków w tym roku. Nadmierna prędkość często wiąże się z innymi przyczynami wypadków – jak np. nieprawidłowym wyprzedzaniem czy niezastosowaniem się do sygnalizacji świetlnej.

- mówił nam kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego. Więcej statystyk znajdziecie w tym miejscu:

