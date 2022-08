Makabryczny wypadek. Audi rozdarte na kawałki. Kierowcę zabrał śmigłowiec LPR

Do groźnego wypadku doszło w sobotę 30 lipca. Służby ratownicze dostały zgłoszenie o wypadku drogowym samochodu osobowego około godziny 10:30. Kiedy strażacy dojechali na miejsce, zastali tam pojazd marki Audi, który uderzył w drzewo znajdujące się przy drodze. Pojazd uległ poważnemu uszkodzeniu. Karoseria była zdeformowana, a silnik wypadł z auta. W środku uwięziony był kierowca. Według ustaleń służb była to jedyna osoba znajdująca się w pojeździe, kiedy doszło do zdarzenia.

Na miejscu zdarzenia pracowały zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Malborku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu. Strażacy mieli za zadanie zabezpieczyć teren wokół zdarzenia oraz wydobyć poszkodowanego kierowcę z wraku samochodu. Przy użyciu sprzętu hydraulicznego usunęli elementy nadwozia, dzięki czemu utworzyli dostęp do rannego znajdującego się w pojeździe. Był on nieprzytomny, ale z zachowanymi czynnościami życiowymi.

Stan kierowcy był jednak na tyle zły, że konieczne było wsparcie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażacy będący na miejscu musieli wyznaczyć miejsce lądowania dla śmigłowca. Jego załoga zabrała poszkodowanego, który został przetransportowany do szpitala specjalistycznego w Gdańsku.

Służby ratownicze pracujące na miejscu pomogły przy załadunku wraku na lawetę. Cała akcja ratownicza trwała trzy i pół godziny. Na razie nie jest znana przyczyna wypadku. Nie wiadomo, z jakiego powodu kierowca stracił panowanie nad pojazdem na prostej drodze i uderzył w przydrożne drzewo. Skala zniszczeń pozwala przypuszczać, że samochód w momencie zderzenia musiał poruszać się z dużą prędkością. Policja w dalszym postępowania będzie ustalała dokładną przyczynę zdarzenia.

W dniu dzisiejszym 30.07.2022 o godz. 10.32 zostaliśmy zadysonowani zastępem GBA do wypadku drogowego w Mątowach W. Bardzo trudne zdarzenie. Wraz z JRG Malbork musieliśmy zabezpieczyć pojazd i wykonać dostęp do poszkodowanego kierowcy który przebywał w pojeździe. Kierowca został przekazany ZRM , a następnie zabrany przez LPR do szpitala.W działaniach udział brało OSP Miłoradz, JRG Malbork, Policja, ZRM, LPR

- pisze na swoich mediach społecznościowych Ochotnicza straż Pożarna w Miłoradzu