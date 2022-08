Wybuchowy znak B-13. Czy coś grozi kierowcy, jak skręci tu w lewo?

W polskim systemie drogowym funkcjonuje w sumie ponad 400 różnych znaków drogowych. I choć kierowcy mają obowiązek poznania każdego z nich, w praktyce nie jest to możliwe. Powód? Nawet jeżeli oznaczenia będą omówione na kursie nauki jazdy, może się zdarzyć że będą tablice, które kierowca spotka na swojej drodze niezwykle rzadko. W efekcie może nie pamiętać ich znaczenia. Taka właśnie sytuacja może dotyczyć znaku B-13.

To "zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi". Na wybuchający znak możecie natrafić choćby przy wjazdach do tuneli. Albo w centrach miast. Nasze przykładowe zdjęcie zrobiliśmy na ul. Puławskiej na warszawskim Mokotowie. Więcej ciekawostek ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie głównej gazety.pl.

Co oznacza znak B-13?

Tablica z oznaczeniem B-13 jest okrągła, ma czerwoną obwódkę i symbol samochodu otoczonego błyskiem. Tak, wygląda nieco mało realistycznie - bardziej jako żart, niż prawdziwy znak. Ma jednak pełne umocowanie w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i wskazuje odcinek drogi, na którym wyłączony został ruch pojazdów przewożących określone w odrębnych przepisach materiały niebezpieczne. O jakich materiałach niebezpiecznych mowa? Lista jest dość długa:

towary niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,

gazy palne klasy 2,

w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Większość kierowców nie musi się więc przejmować. Wybuchowy znak to ciekawostka.

Znak B-13 - co robi?

Jakie jest uzasadnienie stosowania znaku B-13? Dość proste - chodzi o ochronę na wypadek ewentualnego wybuchu. Dlatego zakaz stosuje się przede wszystkim przy drogach prowadzących do zwartej zabudowy miast - ma chronić w tym przypadku osoby lub przed wjazdem na niektóre elementy architektoniczne dróg - takie jak tunele, zapory wodne czy obiekty zabytkowe.

Bardzo często zdarza się tak, że znak B-13 występuje na jednej tablicy z kolejnym oznaczeniem. Mowa o znaku B-14 ("Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę").

Mandat za zignorowanie znaku B-13 to

Może się zdarzyć, że kierowca zignoruje znak B-13. Ale będzie to typowym przykładem wykroczenia. Co oznacza czyn w praktyce? Jeżeli zostanie ujawniony przez policję, wiąże się z karą grzywny. Taryfikator za niestosowanie się do znaku B-13 przewiduje mandat wynoszący 250 zł. Co więcej, wykroczenie oznacza dopisanie do konta kierowcy 2 punktów karnych.