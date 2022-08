GDDKiA rozpędza się. Miesiąc przed terminem oddano trzy pasy ruchu na DK79 w Piasecznie

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Za przebudowę drogi w Piasecznie pod Warszawą odpowiedzialna jest firma Strabag. Według wstępnych kalkulacji zakończenie prac upływa 30 sierpnia. Udało się jednak niemal o miesiąc wyprzedzić ten termin.

W ramach przebudowy odcinka DK79 na długości ok. 350 m droga została poszerzona do trzech pasów ruchu na każdej jezdni. Ponadto powstały chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowana została istniejąca droga serwisowa, elektroenergetyka, oświetlenie oraz system odwodnienia.

Jednak to nie koniec przebudowy drogi krajowej nr 79. GDDKiA planuje (lub już zrealizowała) jeszcze prace na całym odcinku 135 km od granicy Warszawy do woj. świętokrzyskiego.

Dla odcinka od Piaseczna (ul. Syrenki) do początku obwodnicy Góry Kalwarii, o długości ok. 13,5 km, podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej. Od grudnia 2019 r. kierowcy mogą korzystać z 9-kilometrowej obwodnicy Góry Kalwarii.

Dla kolejnych trzech odcinków: Góra Kalwaria - Mniszew (ok. 13,6 km), Mniszew - Magnuszew (ok. 12,5 km) oraz Magnuszew - Ryczywół (ok. 9,5 km), przygotowywana jest Koncepcja programowa wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Odcinek Ryczywół - Kozienice (ok. 15 km) został już przebudowany, a prace na fragmencie trasy przechodzącej przez Kozienice (ok. 5,5 km) podzielono na trzy zadania. Pierwsze zakończyło się w styczniu 2021 r., drugie ma być zrealizowane na przełomie III i IV kw. 2022 r., dla trzeciego zadania zostanie ogłoszony przetarg na roboty do końca III kw. 2022 r.

Dla odcinka pomiędzy Aleksandrówką a Garbatką, o długości ok. 10 km, podpisano w kwietniu 2022 r. umowę na opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej. Natomiast w czerwcu 2022 r. podpisano umowę na rozbudowę odcinka od Garbatki do Wilczowoli, o długości ok. 7,7 km, w systemie Projektuj i buduj.

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie także ok. 9-kilometrowa obwodnica Zwolenia. Z tego samego Programu powstanie także obwodnica Lipska. W grudniu 2020 r. GDDKiA podpisało umowę na zaprojektowanie i budowę trasy o długości ok. 6,4 km.

Dla odcinków: obwodnica Ciepielowa (długość ok. 1,6 km), Ciepielów - Lipsko (ok. 6,4 km) i Lipsko - gr. woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego (ok. 8,5 km), przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy oraz nadzoru w systemie Projektuj i buduj.