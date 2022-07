Filtr powietrza. Ważniejszy, niż może ci się wydawać. Poprawi dynamikę i spalanie

Do czego służy filtr powietrza?

Zadaniem filtra jest oczyszczanie powietrza dopływającego do silnika z pyłów i drobnych cząstek. Cząstki zanieczyszczeń, jakimi są zarówno sadza, oraz dymy przemysłowe, jak i bakterie, czy kurz uliczny, są zatrzymywane przez specjalny, porowaty materiał. Materiał ten, ze względu na różne warunki pracy musi być odporny na pracę w wysokiej temperaturze, a także na zawilgocenie wodą. Ponadto filtry powietrza redukują szumy powstające przy zasysaniu powietrza przez silnik, co poprawia komfort akustyczny. Jednak części te, w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania (zapchanie bibuły filtracyjnej), mogą powodować większe zużycie paliwa i wywoływać spadek mocy silnika.

Dlaczego zanieczyszczony filtr powietrza ma wpływ na wyższe zużycie paliwa i spadek mocy?

Filtr znajduje się na początku układu dolotowego powietrza. Jego zadaniem jest dostarczenie do silnika odpowiedniej ilości oczyszczonego powietrza, które jest podstawą do stworzenia mieszanki spalanej w cylindrze. Ma on więc bezpośredni wpływ na ilość czynnika dostającego się do układu. Jeśli filtr jest zatkany, do silnika dostanie się mniej powietrza, co zakłóci proces spalania. Równocześnie wszelkie zanieczyszczenia, które powodują zmniejszenie przepustowości filtra, powodują też wadliwy odczyt danych wysyłanych przez przepływomierz. To zaś zaowocuje dostarczeniem do jednostki sterującej jej pracą błędnych danych, a co za tym idzie -większe spalanie oraz spadek mocy. W sytuacji ekstremalnej jednostka sterująca układem zasilania może dać nawet sygnał o konieczności pracy silnika w trybie awaryjnym, a to pociągnie za sobą dodatkowe koszty diagnostyki układu.

Stąd też warto przestrzegać zasad wymiany filtra zgodnie z zalecaniami producenta (zazwyczaj co 20-40 tys km), ale należy też pamiętać, że eksploatacja samochodu po drogach gruntowych lub częste przejeżdżanie w pobliżu budów mogą znacznie skrócić ten czas. W chwili gdy przejeżdżamy rocznie mniej kilometrów, warto wymieniać filtr raz w roku ze względu na higroskopijność warstwy filtracyjnej i odkształcenia filtra.

Rodzaje filtrów powietrze

Zapewne wielu czytelników słyszało o „mokrych filtrach powietrza". „Filtry mokre" zbudowane były z kilku warstw metalowej siatki pokrytej specjalnym olejem, a proces filtracji polegał na przyklejaniu się cząsteczek zanieczyszczeń, zawartych w przepływającym powietrzu, do siatki pokrytej olejem. Obecnie nie są one już stosowane.

Obecnie, producenci korzystają już tylko z suchych filtrów powietrza. Różnice pomiędzy poszczególnymi filtrami wynika obecnie z materiałów z jakich zbudowany jest wkład filtracyjny (wykonane z materiałów sztucznych i naturalnych), oraz z jakości zabudowy całego filtra.

Filtr to więcej niż bibuła…

Filtr nie składa się jedynie z bibuły filtracyjnej. Najważniejsze elementy filtra to:

Uszczelka – jest idealnie dopasowana do obudowy. Jej dokładne wykonanie oraz rodzaj materiału powodują, że uszczelka nie posiada niejednorodności struktury i wad powierzchniowych, a przy tym twardość zapewnia idealne przyleganie do obudowy. Tanie zamienniki, często nie zapewniają idealnej szczelności. Medium filtracyjne – posiada optymalnie dobrany gatunek bibuły, co zapobiega przywieraniu do siebie sąsiednich plis Wzmocnienie – elementy wzmacniające takie jak strużki klejowe czy siatki wzmacniające usztywniają konstrukcyjnie filtr. Takie rozwiązanie chroni filtr przed nadmiernym odkształceniem w trudnych warunkach pracy Plisy – równomierne rozłożenie umożliwia filtrację całą powierzchnią medium filtracyjnego

Każdy z tych elementów musi zostać poddany dokładnym sprawdzeniom i badaniom przedprodukcyjnym. W dużych firmach zajmujących się produkcją filtrów, ich konstrukcja jest optymalizowana poprzez:

Idealne dopasowanie i doskonała szczelność połączenia- dzięki zastosowaniu uszczelki z unikatowej mieszanki.

Ochrona przed siłami zginającymi próbującymi wessać go do silnika - dzięki specjalnie wykonanym strużkom klejowym i/lub siatce metalowej.

Zapobiega spadkowi mocy silnika i zmniejsza zużycia paliwa- dzięki zastosowaniu nowoczesnego materiału filtrującego o sprawności sięgającej 99,9 proc. (wykorzystanie specjalnego papieru filtracyjnego lub włókniny, zgodnie z wymogami producenta przy wyposażeniu fabrycznym).

Dobra ochrona to także wymiana, czyli filtr to nie wszystko

Wielokrotnie podkreślamy, że ogromne znaczenie ma fakt prawidłowego montażu produktów. Wykonanie tego niefachowo i niedbale, oraz bez prawidłowej oceny jakości technicznej współpracujących elementów, może spowodować nie tylko szybsze zniszczenie części, ale także uszkodzenie innych podzespołów. Stąd też wymianę warto zlecić autoryzowanym serwisom, których pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje.

Ponieważ jednak wymiana filtra nie wymaga żadnych umiejętności warsztatowych, a jedynie dbałości o należyte skręcenie elementów, wiele osób samodzielnie zmienia filtr.

Warto w tym wypadku pamiętać o kilku zasadach:

Przy demontażu starego filtra powinniśmy dokładnie obejrzeć jego plastikową obudowę. Jest to szczególnie ważne w przypadku samochodów kilkuletnich, gdyż nawet bezwypadkowy samochód może mieć pękniętą obudowę. Uszkodzenia powstają wskutek wadliwego dokręcania podczas wymiany wkłady filtra, a także z powodu starzeniu materiału. Obudowa w żadnym wypadku nie może być pęknięta, a znajdujące się tam uszczelki muszą ściśle do niej przylegać. Niezmiernie ważne jest też sprawdzenie stanu plastikowych rur doprowadzających powietrze do kolektora ssącego. Jeśli któreś z łączeń lub innych elementów będzie nieszczelne, filtr nie będzie spełniał swojej funkcji, gdyż do silnika docierać będzie „lewe/nieoczyszczone" powietrze. Aby zniwelować ryzyko przedostania się niepotrzebnych drobinek brudu do silnika, trzeba przed założeniem filtra dokładnie wyczyścić jego obudowę wilgotną szmatką. Dzięki temu ewentualne nieczystości powstałe podczas wymiany starszego wkładu, zostaną usunięte. Sprawne muszą być też zapinki lub śruby, a po założeniu obudowy należy dokręcić wszystkie śruby lub zamocować zapinki (za słabe zamocowanie spowoduje odkręcenie śrub, rozkalibrowanie otworów mocowania i nieszczelności filtra)

Taki poprawny montaż zapewni, że samochód będzie miał odpowiednią dynamikę, a zużycie paliwa będzie w optymalnym zakresie.