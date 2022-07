Alpine A110 E-ternite. Czas na sportowy samochód elektryczny

Alpine świętuje 60-lecie modelu A110 inauguracją prototypu pełnego innowacyjnych rozwiązań, które wprowadzają markę w przyszłość. Nowe auto, które otrzymało nazwę A110 E-ternite, ukazuje zakres prowadzonych przez Alpine prac, zmierzających do stworzenia gamy nowych modeli marki.

Zelektryfikowane A110 zachowało zwinność i osiągi. Moc silnika elektrycznego ulokowanego przy tylnej osi wynosi 242 KM i 300 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Całkowita masa pojazdu wynosząca 1378 kg, została zwiększona o 258 kg w stosunku do wersji spalinowej, dzięki niewielkiej łącznej masie (392 kg) wszystkich modułów akumulatora trakcyjnego. Moduły akumulatora są identyczne jak w elektrycznym Renault Megane E-Tech.

W celu uzyskania optymalnego rozkładu masy i znalezienia miejsca dla dwunastu modułów akumulatora, konieczne było zaprojektowanie dla A110 specjalnych casingów (strukturalnych obudów) i odpowiednie zmodyfikowanie wewnętrznej konstrukcji. W rezultacie cztery moduły trafiły na przód samochodu, a osiem na tył. Aby sprostać temu wyzwaniu, zespół konstruktorów zdecydował się na ich rozmieszczenie w przestrzeni pojazdu w niekonwencjonalny sposób.

Specjalnie dla modelu A110 E-ternite opracowano nową skrzynię biegów, aby uzyskać kompromis między przyspieszaniem od 0 do 100 km/h, które w tym aucie wynosi 4,5 s, a osiągnięciem maksymalnej prędkości dochodzącej do 250 km/h. Żadna z dostępnych w ramach marki skrzyń biegów nie pozwalała na to konstruktorom. Skrzynia została zaprojektowana przez Alpine we własnym zakresie, we współpracy z dotychczasowym dostawcą skrzyń biegów. 2-biegowa skrzynia ma podwójne sprzęgło (DCT) i elektroniczny układ sterowania, jak w spalinowej wersji A110.

Nadwozie auta wyróżnia się otwieranym dachem. Konstruktorom z Alpine udało się znaleźć proste i lekkie rozwiązanie bez naruszania sztywności nadwozia seryjnego A110 w postaci dwóch wtryskowo formowanych skorup z masy karbonowej pochodzącej z odzysku. Ponadto niektóre z kluczowych elementów samochodu zostały pokryte powłoką wykonaną z tworzywa na bazie lnu, które jest lekkie i bardziej przyjazne dla środowiska.

Rozwiązania zastosowane w Alpine A110 E-ternite oraz zdobyte doświadczenia, mają pozwolić przygotować się marce na przyszłość. Zaprezentowany samochód jest pojazdem koncepcyjnym.