Rolnik zabrudził drogę błotem. Jest na to mandat. Wysoki jak za wyprzedzanie na przejściu

Jest wiele mandatów, o istnieniu których kierowcy nie zdają sobie sprawy. Przykład? Idealny stanowi zanieczyszczenie drogi. W sytuacji, w której ciągnik lub ciężarówka zostawi za sobą na asfalcie błotny ślad, kierowca pojazdu powinien nerwowo patrzeć we wsteczne lusterko. Jeżeli pojawi się w nim radiowóz na sygnałach, może to oznaczać wizję mandatu i to niemałego!

Zobacz wideo Fajsławice. 67-letni kierowca zjechał na lewy pas i uderzył w ciężarówkę, Był trzeźwy

Mandat za zabrudzenie drogi. Podstawa prawna

Ciekawostka w tym punkcie jest taka, że podstawę do ukarania kierowcy zanieczyszczającego drogę publiczną można znaleźć w przepisach. Wykroczenie takie jest opisane w art. 91 ustawy Kodek wykroczeń. A ten mówi wyraźnie że:

Kto zanieczyszcza drogę publiczną (...) podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

W skrócie mandat za ubłocenie jezdni jest tak samo wysoki jak za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach. Chociaż może nie do końca. Występuje pewna różnica semantyczna. Gdy kierujący nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu, na bank dostanie 1500 zł grzywny. W tym przypadku przepis mówi o karze do 1500 zł. A to oznacza, że minimalna wartość grzywny wynosi 20 zł.

Czemu wykroczenie jest obwarowane tak wysoką karą? Błoto lub inna substancja pozostawiona na drodze tworzy zagrożenie. W razie deszczu może potęgować np. poślizg. Poza tym kamienie zebrane w błocie mogą być wystrzeliwane spod kół przejeżdżających po nim samochodów. A to tworzy niebezpieczeństwo nie tylko dla innych kierujących, ale też pieszych czy rowerzystów.

Zabrudzenie drogi, czyli co? To nie tylko błoto sypiące się z kół...

Warto w tym punkcie pamiętać o tym, że zanieczyszczeniem drogi publicznej jest nie tylko pozostawienie śladów błota. To też naniesienie na drogę pyłu, drobinek cementu czy np. ziaren sypiących się z naczepy pojazd. Przypadki takie dotyczą zatem wyjazdów z pola, ale też wszelkiego rodzaju budów.

Art. 91 ustawy Kodek wykroczeń odnosi się jednak nie tylko do przypadków zanieczyszczania drogi publicznej. Mandat wynoszący od 20 do 1500 zł dostanie zatem również ten kierujący, który na drodze publicznej pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym.