Tablice rejestracyjne w Polsce. Kierowcy tracą PO, DW i KR. Czas na zupełnie nowe

Już niebawem w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu kierowcy coraz częściej będą się natykać na nowe wyróżniki na tablicach rejestracyjnych. Wszystko z powodu wyczerpującej się numeracji dla aktualnych schematów tablic. Dotychczasowe wyróżniki literowe przechodzą zatem do historii, a na drogach pojawią się nowe. Więcej informacji dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazety.pl.

Trzy duże miasta tracą swoje oznaczenia

We Wrocławiu wyczerpuje się pula dotychczasowych tablic z literami DW. To oznacza, że na samochody trafią tablice z wyróżnikiem DX stosowanym już od kilku lat w motocyklach. Aktualnie wydawane są tablice w piątej, ostatniej odmianie tablic składające się z DW, jednej cyfry, dwóch liter, dwóch cyfr. Po zakończeniu tej serii tablice będą się składać z wyróżnika DX i pięciu cyfr. W Poznaniu dotychczasowe tablice PO również się skończyły. Zostaną zastąpione tablicami PY, które podobnie jak we Wrocławiu, były wykorzystywane dotychczas w motocyklach.

W Krakowie lada moment pojawią się zupełnie nowe numery. Zamiast KR będzie dostępna kombinacja KK oraz pięciu cyfr. Taka kombinacja powinna wystarczyć spokojnie na najbliższe dwie dekady.

Poznań pokazał nowe tablice

W stolicy Wielkopolski nowe tablice wydawane są od końca lipca. I co ciekawe, kierowcy są nimi bardzo zainteresowani.

Zdarzali się nawet kierowcy, którzy celowo przesuwali umówiony termin odebrania blach na później, żeby mieć na swoim samochodzie wyróżnik "PY". Te dwie literki pojawią się na razie tylko na autach spalinowych. Pojazdy elektryczne ciągle mogą korzystać z puli zielonych tablic zaczynających się od "PO"

- informuje urząd miasta. Wyjaśnia też, że tablice rejestracyjne rozpoczynające się od "PY" są wydawane, ponieważ skończyły się już możliwe kombinacje liter i cyfr dla wcześniejszego wyróżnika "PO". Było ich ponad 1,23 miliona.

Jak tworzone są tablice rejestracyjne w Polsce?

Początek każdej tablicy rejestracyjnej to jedna, dwie lub trzy litery. Z pierwszej możemy wyczytać, z jakiego województwa jest dany samochód. Kolejne oznaczają powiat. Jeżeli jest to jedna litera, jest to miasto na prawach powiatu, jeżeli dwie - powiat ziemski, ale istnieją odstępstwa od tej reguły. Weźmy jako przykład wrocławskie tablice. D to województwo dolnośląskie, a W (a teraz X) oznacza Wrocław.

Inne zasady przyjęto dla największego miasta w Polsce. W warszawskich tablicach druga litera oznacza dzielnicę. I tak WE to Mokotów, a WY - Wola. Takie podejście do tablic sprawiło, że w urzędach stolicy jeszcze długo powinno wystarczyć dostępnych kombinacji.

Co oznaczają kolejne litery i cyfry? To wyróżnik pojazdu. I tu ciekawostka. Nie można w nim jednak stosować liter B, D, I, O, Z, ponieważ są zbyt podobne do cyfr 8, 0, 1, 0, 2.

Jak sprawdzić tablice rejestracyjne. Podział na województwa

Każde województwo ma przypisaną jedną literę alfabetu, znajdującą się na pierwszym miejscu ciągu znaków. Oto one:

B - podlaskie

C - kujawsko-pomorskie

D - dolnośląskie

E - łódzkie

F - lubuskie

G - pomorskie

K - małopolskie

L - lubelskie

N - warmińsko-mazurskie

O - opolskie

P - wielkopolskie

R - podkarpackie

S - śląskie

T - świętokrzyskie

W - mazowieckie

Z - zachodniopomorskie

A inne litery? Tablice służb publicznych

Służby publiczne dysponują przypisanymi do nich oznaczeniami tablic rejestracyjnych (w tym również na województwa, ale nie trzeba znać tak szczegółowego oznaczenia, by rozszyfrować, czy mamy do czynienia z samochodem należącym do wojska, czy do kontroli skarbowej - wystarczą pierwsze litery).

Tablica rejestracyjna rozpoczynająca się od litery U - pojazd należący do wojska, np. UA to samochód osobowy, a UC - samochód dostawczy.

Tablica rejestracyjna rozpoczynająca się od liter HS - samochód Kontroli Skarbowej, np. HSB to samochód skarbówki z województwa podlaskiego.

Tablica rejestracyjna rozpoczynająca się od liter HC - samochód Służby Celnej, np. HCA to auto Służby Celnej z Olsztyna.

Tablica rejestracyjna rozpoczynająca się od liter HP - samochód policji, np. HPA to auto przypisane Komendzie Głównej Policji. Warto jednak pamiętać, że nieoznakowane radiowozy czy samochody oddziału kryminalnego nie są oznaczane w ten sposób.

W przypadku pozostałych służb oznaczenia wyglądają jak poniżej:

HA - Centralne Biuro Antykorupcyjne

HB - Służba Ochrony Państwa

HK - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu

HW - Straż Graniczna

HM - Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Wyżej wymienione służby poruszają się też samochodami z cywilnymi tablicami rejestracyjnymi.

Tablice rejestracyjne - co oznaczają kolory