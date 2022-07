Mustangiem Mach-E na kemping? Ford udowadnia, że tak

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Dotychczas wychodzono z założenia, że samochód elektryczny nadaje się jedynie do jazdy po mieście, a na dłuższe wypady poza nie trzeba mieć inny samochód. Ford jednak próbuje przekonać, że jego Mustanga Mach-E można wykorzystać jeśli jego użytkownik wyjeżdża na aktywne wakacje.

Zobacz wideo W Mustangu Mach-E, duch Mustanga nie zginął. Sprawdzamy forda nowej ery

Niedawno zatwierdzono maksymalny obciążenie dachu dla tego modelu, które teraz wynosi 75 kg. Co za tym idzie można tam przewozić np. boks dachowy czy kajaki lub inny ekwipunek dla całej rodziny przeznaczony na wakacje.

Wersje z opcjonalnym dachem panoramicznym są również homologowane do przewożenia bagażników dachowych o limicie do 65 kg. We wszystkich modelach Mustanga Mach-E cyfrowa instrukcja obsługi systemu infotainment SYNC4 zostanie odpowiednio zmieniona w przyszłej zdalnej aktualizacji Ford Power-Up over-the-air.

Opinie Moto.pl: Ford Mustang Mach-E GT. Duży krok poza granicę

Niedawno Ford dał zielone światło podwyższeniu dopuszczalnej masy holowanej przyczepy do 1000 kg. Jak zatem widać, Mustang Mach-E może przyczynić się do elektrycznego wypadku wakacyjnego i powoduje, że tego typu samochody mogą okazać się całkiem przyzwoitą alternatywą dla samochodów z tradycyjnym napędem.