Wandal wybił szybę w Mercedesie-AMG. Szybko poznał właściciela [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Kamery samochodowe i bezpieczeństwa dostarczają nam wielu ciekawych, ale także niebezpiecznych zdarzeń. Nagranie udostępnione na Instagramie pokazuje dosyć nieprzyjemne zdarzenie z głupim zachowaniem.

Nagranie ponoć pochodzi z Pasadeny w Kalifornii. Na nagrani widoczny jest zaparkowany biały Mercedes-AMG C63 S Cabriolet. Raptem do niego podchodzi mężczyzna w sportowym ubiorze, który rzuca czymś, najprawdopodobniej kamieniem w stronę szyby samochodu. Oczywiście szyba pęka, a drobiny lądują między innymi na drodze.

Zobacz wideo Oferuje wszystko, co ma najlepszego w ofercie Mercedes-Benz, a jego środek wręcz szokuje. Jakie niespodzianki skrywa Maybach?

Chwilę później w kadrze pojawia się drugi mężczyzna, który najwyraźniej jest właścicielem zaatakowanego pojazdu. Zaczyna go gonić, ale po chwili zwalania i najwyraźniej pozwala wandalowi uciec.

Nie jest jasne co spowodowało taki atak agresji i czy wandal wcześniej miał styczność z autem lub jego właścicielem. Obojętnie czy tak było czy też nie, to nic nie usprawiedliwia go do takiej reakcji. Nie ma też informacji czy mężczyzna został zatrzymany przez lokalne władze.

Nowy Mercedes-AMG już w Polsce. Znamy oficjalny cennik

Na zdjęciu udostępnionym w tym samym poście widać szkło na skórzanym dwukolorowym siedzeniu. Z całą pewnością ubezpieczyciel załatwi sprawę. Nie zmienia to jednak faktu, że właściciel także będzie musiał coś wyciągnąć z portfela.