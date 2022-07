Via Carpatia powoli przybiera rzeczywistych kształtów. 26 lipca GDDKiA podpisało umowę na realizację kolejnego 22-km odcinka włączonego w ciąg drogi ekspresowej S19.

Odcinek Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski

Mowa tutaj o odcinku Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski. Jak informuje GDDKiA początkowy fragment dwujezdniowej trasy o długości ok. 3 km będzie przebiegać w ciągu obecnej ekspresówki S19. Następnie droga pobiegnie nowym korytarzem, który od zachodu ma ominąć Kąkolewnicę. Łącznie odcinek liczyć będzie ok. 22,3 km.

W ramach inwestycji planowane są dwa węzły drogowe. Pierwszy z nich to Kąkolewnica w okolicach miejscowości Grabowiec. Drugi z kolei to Radzyń Podlaski Północ. Zgodnie z planem oprócz węzłów powstaną dodatkowo cztery mosty, jedenaście wiaduktów, sześć przejść dla zwierząt dużych i średnich, dziewięć przepustów z funkcją przejść dla zwierząt małych oraz drogi dojazdowe i lokalne.

Kto wybuduje nowy odcinek S19?

Realizacją nowego odcinka zajmie się firma Stecol Corporation. W przetargu zakończonym 21 kwietnia wysunęła ona najlepszą ofertę opiewającą na ok. 570,7 mln zł.

GDDKiA podpisała z nią umowę, która zakłada zrealizowanie inwestycji w ciągu 36 miesięcy od momentu zawarcia umowy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie trwania robót). Oznacza to otwarcie trasy w pierwszej połowie 2026 roku.

Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie "Projektuj i buduj" w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Inne odcinki w budowie

Inwestycja dołączy do innych tego typu przedsięwzięć w woj. lubelskim. W lutym tego roku rozpoczęto budowę innego odcinka S19, mierzącego ok. 13,7 km, poprowadzonego od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego.

Dodatkowo w kwietniu GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i dobudowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej mierzącej ok. 7,8 km. Aktualnie trwa przetarg na ok. 16-kilometrowy odcinek między Kockiem a Lubartowem, gdzie już wyłoniono najlepszą ofertę.

Z kolei wykonawca odcinka Lubartów - Lublin pracuje nad dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Oprócz tego wyłoniono także wykonawcę ok. 18-kilometrowego odcinka S19 Radzyń Podlaski - Kock.

Via Carpatia w lubelskim

Droga ekspresowa S19, włączona w międzynarodowy szlak transportowy Via Carpatia, w samym województwie lubelskim będzie liczyć ok. 200 km. Aktualnie do dyspozycji kierowców jest 94 km tej trasy, w realizacji pozostaje 67 km, a na budowę pozostałych 34 km rozpisano przetargi.