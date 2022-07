Polska w wielkiej budowie. Powstaje ponad 1400 km nowych dróg

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zakłada budowę 1327,9 km dróg o łącznej wartości 52 ml zł. Do tego dochodzi jeszcze Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w ramach którego powstanie 115,6 km dróg o wartości 2 mld zł.

Tyle dróg aktualnie powstaje, a na etapie przygotowania inwestycji i procedowania postępowań przetargowych są kolejne zadania. W etap przetargu na realizację znajduje się 18 zadań z PBDK o łącznej długości 244 km, ale 80 kolejnych zadań z tego programu (łączna długość 1803,6 km) oraz 85 obwodnic z kolejnego programu (o długości 744 km) jest aktualnie w przygotowaniu. W zasadzie na terenie całej Polski są prowadzone prace budowlane.

Lista najważniejszych inwestycji drogowych w Polsce

W województwie dolnośląskim powstaje m.in. ostatni odcinek trasy S3 do granicy z Czechami. Trwają właśnie prace na odcinkach Bolków – Kamienna Góra Północ oraz Kamienna Góra – Lubawka.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kończy się budowa dwóch ostatnich odcinków drogi S5. Powstaje tam również 50-kilometrowy odcinek trasy S10 Bydgoszcz – Toruń. GDDKiA ma umowy na realizację 30 km tej trasy.

Województwo lubelskie intensywnie rozbudowuje infrastrukturę drogową. Oddano do użytku 20-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19, rozpoczęto realizację S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego aż do Międzyrzeca Podlaskiego. Coraz bliżej również do rozpoczęcia budowy obwodnicy Chełma w ramach drogi S12.

W lubuskim jest realizowany drugi etap budowy autostrady A18, a konkretnie przebudowa jezdni południowej na odcinku Olszyna – Golnice. Cały fragment drogi ma długość ponad 70 km. Etap projektowania obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ramach drogi krajowej 22 powoli dobiega końca.

Dla województwa łódzkiego kluczowa jest inwestycja powiązana z budową autostrady A1 od węzła Tuszyn do granicy z województwem śląskim. W budowie jest również ostatni odcinek drogi ekspresowej S14. Oprócz tego na terenie województwa łódzkiego pięć miast otrzyma w niedługim czasie obwodnice.

Na terenie małopolski trwa realizacja ponad 78 km dróg ekspresowych, a także 30,7 km dróg dwujezdniowych. Kluczowymi inwestycjami dla tego regionu jest budowa trasy S7 od granicy województwa świętokrzyskiego, S7 na południe od Krakowa, Północna Obwodnica Krakowa, a także obwodnica Oświęcimia.

Na Mazowszu powstaje w sumie ok. 252 km autostrad, dróg ekspresowych oraz klasy GP. Kluczowe inwestycje na terenie województwa to: autostrada A2 Mińsk Mazowiecki - Biała Podlaska, S7 Napierki - Mława, S7 Płońsk - Czosnów, S7 Warszawa - Grójec, S17 Warszawa Wschód, S61 Podborze – Śniadowo, a także obwodnice Iłży w ciągu DK9, Kołbieli w ciągu DK50, Pułtuska w ciągu DK61/57, czy Lipska w ciągu DK79.

Na Opolszczyźnie jest realizowany pierwszy odcinek trasy ekspresowej S11 oraz obwodnicy Olesna na odcinku ok. 25 km, obwodnica Kędzierzyna-Koźla, Praszki, a także rozbudowy odcinków dróg krajowych.

Podkarpackie realizuje budowę następujących tras: S19 Lublin-Rzeszów, S19 Rzeszów - Barwinek, S19 Rzeszów Południe - Babica oraz drogi krajowej DK28 Przemyśl - Medyka.

Na Podlasiu trasa S61 jest już na półmetku. Zbudowano już ok. 220 km tego odcinka. Kolejne, jakie są w najbliższym czasie planowane do zakończenia to Szczuczyn – Ełk Południe i Łomża Południe - Łomża Zachód. Kolejnych fragmentów można się spodziewać w 2023 r. Na mapie inwestycji jest jeszcze 10 odcinków trasy S19 oraz obwodnice Łomży, Suchowoli i Sztabina.

W województwie pomorskim trwają intensywne prace na odcinkach drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie - Luzino oraz Szemud – Gdynia. Oprócz tego jest prowadzona realizacja siedmiu kolejnych odcinków drogi ekspresowej pomiędzy Słupskiem a Bożympolem Wielkim, a także prace w ramach Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Cały czas trwają prace budowlane przy obwodnicy Brzezia w ramach DK25.

Na terenie województwa śląskiego trwa budowa ponad 72 km dróg. Prace przy budowie autostrady A1 od granicy województwa śląskiego i łódzkiego - do Częstochowa Północ oraz na odcinku A1 Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia są już na ukończeniu. Najważniejsze inwestycje w tym regionie to jeszcze trasa S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza, S1 Mysłowice - Bielsko-Biała, S1 Przybędza - Milówka oraz obwodnice DK78 Poręba - Zawiercie, a także druga część obwodnicy Poręby i Zawiercia.

W świętokrzyskim powstaje siedem kluczowych inwestycji – cztery obwodnice oraz dwa odcinki drogi S74. Prace budowlane trwają na budowie obwodnic Wąchocka w ciągu DK42 i Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9. Trwają również prace nad dokumentacją trasy S74 z Mniowa do Kielc, drugiego etapu obwodnicy Morawicy w ciągu DK73 i łącznika północnego DK74 do obwodnicy Opatowa. Most w Sandomierzu jest poddawany przebudowie.

Warmińsko-mazurskie realizuje inwestycje o łącznej długości 158 km. Wartość inwestycji w tym regionie to prawie 4 mld zł. Powstają tam kluczowe odcinki, takie jak trasa S61 Szczuczyn - Ełk Południe, S61 Ełk Południe - Wysokie, S16 Borki Wielkie - Mrągowo, S5 Ornowo – Wirwajdy. Oprócz tego na liście są dwie ważne obwodnice: Smolajn oraz Nowego Miasta Lubawskiego w ramach DK15.

Na terenie województwa wielkopolskiego powstaje ok. 160 km trasy S5. Oprócz tego trwają prace projektowe dotyczące 300 km drogi ekspresowej S11. Rządowy Program budowy 100 obwodnic objął osiem inwestycji. Obwodnice Żodynia, Grzymiszewa, Gostynia, Strykowa i Koźmina Wielkopolskiego są już w realizacji, a dokumenty do realizacji kolejnych są już w przygotowaniu.

Dla województwa zachodniopomorskiego są budowane odcinki dróg S3, S6 i S11 o łącznej długości 89 km. Natomiast kolejne 46 km drogi S6 Koszalin-Słupsk znajduje się w przetargu. Na liście inwestycji nie zabraknie nowych obwodnic o łącznej długości 14 km oraz budowy tunelu w Świnoujściu.