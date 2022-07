Lego i Lamborghini znowu razem. Sian FKP 37 z klocków w skali 1:1

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Lego często wchodziło współpracę z różnymi firmami motoryzacyjnymi. Efektem jest Bugatti, Ferrari czy Lamborghini. Jakiś czas ta ostatnia firma udostępniła za wzór model Sian, aby miłośnicy duńskich klocków mogli go złożyć w skali 1:8. Teraz zaprezentowano jednak większy model.

Lamborghini Sian FKP 37 z klocków Lego składa się z ponad 400.000 elementów i został odwzorowany w skali 1:1. Konstruktorzy potrzebowali 5370 godzin projektowania oraz 3290 godzin produkcji. Oznacza to, że ukończenie samochodu zajęło prawie 224 dni i składa się ze 154 różnych typów elementów Lego Technic, w tym 20, które zostały uformowane specjalnie dla tego modelu.

Było to nie lada przedsięwzięcie, które zostało powołane do życia przez 15 specjalistów ds. projektowania, inżynierii i konstrukcji z zespołu LEGO w Czechach. Jest to pierwszy model LEGO, który wykorzystuje sześciokątny kształt do utworzenia zewnętrznej powłoki pojazdu, co lepiej oddaje linie modelu drogowego.

Jednak to nie wszystko. Auto ma działające tylne i przednie światła oczywiście z elementów Lego Technic oraz specjalne malowanie przywołujące na myśl oryginalny samochód. Farba wykorzystana przy tym projekcie pochodzi prosto z Lamborghini.

Lego Sian FKP 37 waży 2200 kg, czyli w rzeczywistości więcej niż model drogowy, którego waga wynosi 1595 kg. Warto również zauważyć, że wnętrze nie zostało pominięte, ponieważ ma sportowe siedzenia i płaskodenną kierownicę wraz z plakietką Lamborghini.

Model w skali 1:1 będzie można oglądać w Museo Automobili Lamborghini w Sant'Agata Bolognese do 6 października. To kolejny powód by obudziło się wewnętrzne dziecko w każdym z nas.