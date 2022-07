Było o 89 km/h za szybko. Dostała 2500 zł mandatu i straciła prawo jazdy

Funkcjonariusze drogówki w całej Polsce, każdego dnia podczas pełnionej służby reagują na wszelkie przejawy agresywnej jazdy. Mundurowi stale przypominają, że jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest wciąż m.in. niedostosowanie prędkości do warunków w ruchu. Tylko odpowiedzialne zachowanie za kierownicą oraz stosowanie się do przepisów prawa może zapewnić bezpieczeństwo.

Dynamiczną jazdę Obwodnicą Śródmiejską Wrocławia, kierującej samochodem marki Audi przerwali funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego pełniący służbę w ramach grupy Speed. Policjanci na ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego używając sprzętu zamontowanego w nieoznakowanym radiowozie, dokonali pomiaru szybkości. Kobieta pędziła 159 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. 34-latka przekroczyła dopuszczalną prędkość aż o 89 km/h.

Policjanci eliminujący piratów drogowych zastosowali przewidziane prawem środki wobec nieodpowiedzialnej kierującej. Na mieszkankę powiatu kępińskiego nieprzestrzegającą zasad obowiązujących w ruchu drogowym, nałożyli mandat karny w wysokości 2500 zł, a do jej konta przypisali 10 punktów karnych. Spotkanie zakończyli zatrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi na okres trzech miesięcy 3.

Policjanci po raz kolejny przypominają, że tylko odpowiedzialne zachowanie za kierownicą oraz stosowanie się do przepisów prawa może zapewnić bezpieczeństwo. Nierespektowanie ograniczeń szybkości to podstawowy błąd popełniany przez zmotoryzowanych. Szczególnie niebezpieczna jest brawurowa jazda w obszarze zabudowanym. Przypominamy, że jeśli kierowca zostaje przyłapany na poruszaniu się z prędkością wyższą o ponad 50 km/h, musi liczyć się z wysokim mandatem i przede wszystkim obligatoryjnie zostaną mu zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.