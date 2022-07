Toyota Motor Europe ma niemal 8 proc. udziału w rynku. To rekord w pierwszym półroczu

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Toyota nie tylko dobrze sobie daje radę na rynku polskim, ale i w całej Europie. Właśnie producent podał wyniki za pierwsze półrocze 2022.

Co Polacy myślą o elektromobilności?

Półroczna sprzedaż producenta w Europie ponownie przekroczyła 500 tys. samochodów, a marka Toyota zajmuje na europejskim rynku samochodów osobowych drugie miejsce. Dokładniej producent sprzedał 563.067 samochodów. Niewielki spadek na poziomie 6 proc. oznacza wyraźnie lepszy wynik od średniej europejskiego rynku, który rok do roku skurczył się o 19 proc. Tym samym udział TME w rynku nowych samochodów w Europie wzrósł do 7,6 proc. i jest większy o jeden punkt procentowy od wyniku w analogicznym okresie 2021 roku.

Dane łączą sprzedaż zarówno Toyoty, jak i Lexusa. W Europie Zachodniej, w tym w Polsce, nisko- i bezemisyjne auta stanowią 76 proc. wszystkich pojazdów, które opuściły salony obu marek. To o sześć punktów procentowych więcej niż w tym samym okresie 2021 roku. W całej Europie udział zelektryfikowanych aut wynosi 68 proc. sprzedaży TME, co oznacza wzrost rok do roku aż o dziewięć punktów procentowych.

Toyota sprzedała w tym roku więcej hybryd, niż aut "tradycyjnych"

A jakie modele najchętniej wybierali Europejczycy? Najpopularniejszymi modelami marki są Corolla (104.523 egz.), Yaris (85.438 egz.), Yaris Cross (77.749 egz.), Toyota C-HR (69.590 egz.) i RAV4 (69.548 egz.). W przypadku każdego z nich najczęściej wybieranym rodzajem napędu była hybryda.

Od stycznia do czerwca 2022 roku europejskie salony Toyoty opuściły 363.962 zelektryfikowane samochody. Najczęściej wybierane modele marki ze zelektryfikowanym napędem to Corolla Hybrid (85.755 egz.), Yaris Cross Hybrid (72.874 egz.), Toyota C-HR Hybrid (69.383 egz.), Yaris Hybrid (66.722 egz.) oraz RAV4 Hybrid i Plug-in Hybrid (55.579 egz.). Zelektryfikowane samochody stanowiły w tym okresie 67 proc. wszystkich aut sprzedanych przez markę, a w Europie Zachodniej (łącznie z Polską) 78 proc. całkowitej sprzedaży. W Europie Wschodniej oraz w Izraelu, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji i Kazachstanie 35 proc. nowych samochodów Toyoty miało zelektryfikowany napęd.