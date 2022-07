Zignorujesz rubrykę 12 w prawie jazdy i zapłacisz 1500 zł. Wszystko przez kody

Dwie lub cztery cyfry zapisane na odwrocie twojego prawa jazdy mogą sprawić, że zapłacisz co najmniej 1500 zł mandatu, a do tego pożegnasz się z uprawnieniami do kierowania. I nie, w tym punkcie wcale nie żartujemy.

