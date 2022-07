Land Cruiser i Hilux na olej napędowy z odnawialnych źródeł. Będą jeździć na odpadkach spożywczych

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Dwutlenek węgla jest tym czego urzędnicy i producenci motoryzacyjni nie lubią. Problem również jest z paliwami kopalnymi. Zatem trzeba było stworzyć paliwo z odnawialnych źródeł. Tak powstał olej napędowy HVO100 z odpadów spożywczych. Teraz będzie zasilał Land Cruisera i Hiluxa.

Terenowe modele Toyoty produkowane na europejskie rynki, otrzymają silniki wysokoprężne kompatybilne z olejem napędowym HVO100. Jest to paliwo, które pochodzi ze źródeł odnawialnych, takich jak zużyty olej kuchenny czy inne odpady spożywcze i roślinne.

HVO100 to syntetyczny odnawialny olej napędowy, który ma takie same właściwości chemiczne jak zwykły diesel. HVO, czyli uwodorniony olej roślinny, może być mieszany jako składnik odnawialny ze zwykłym olejem napędowym lub sprzedawany w czystej postaci jako HVO100. Do jego produkcji można wykorzystać m.in. tłuszcz zwierzęcy, odpady z przemysłu spożywczego, w tym z przetwórstwa ryb czy produkcji oleju spożywczego, a także olej spożywczy z recyklingu. Surowce te są klasyfikowane jako produkty resztkowe i zostały uznane w regulacjach prawnych za zrównoważone źródła energii.

Paliwo HVO100 staje się coraz popularniejsze na stacjach benzynowych w Europie. Punktów, w których można zatankować ten rodzaj oleju napędowego, jest już około 1000 – głównie w Belgii, Danii, Finlandii, Estonii, Holandii, Norwegii, Szwecji oraz na Litwie i Łotwie. W ostatnich latach rośnie zarówno jego podaż, jak i zainteresowanie klientów. Według prognoz jego produkcja wzrośnie z obecnego pułapu czterech milionów ton rocznie do około 15,5 miliona ton w 2030 roku.

A czym się różni pojazd zasilany takim paliwem od tradycyjnego? Główną zmianą techniczną w stosunku do obecnych pojazdów jest dostosowanie układu wtrysku paliwa do zwiększonej objętości oleju napędowego. Jest to konieczne, ponieważ HVO100 ma mniejszą gęstość niż standardowy diesel. Zmiana ta nie wpływa na zdolność pojazdu do zasilania standardowym olejem napędowym, więc na co dzień może być używany każdy rodzaj paliwa dla silników Diesla.

Toyota Hilux i Land Cruiser w nowej specyfikacji będą produkowane od pierwszego kwartału 2023 roku.