Rząd co krok chwali się, że mamy najtańsze paliwo w Europie, a nasze zarobki szybko rosną. Patrząc jednak na to, ile za minimalne pensje możemy przejechać kilometrów, nadal widać, że mocno odstajemy od krajów Zachodniej Europy. A jak bardzo, pokazuje to najnowszy raport firmy rankomat.pl., który powstał na podstawie danych Eurostat i Komisji Europejskiej.

Ceny paliw w Europie mocno się rozwarstwiły

Okazuje się, że ceny paliw w poszczególnych krajach europejskich różnią się między sobą znacząco. Przykładowo, benzyna na Węgrzech jest o połowę tańsza niż w Holandii. Mimo tego przeciętny mieszkaniec Holandii tankując bak za swoje dzienne zarobki, dojedzie dużo dalej.

Jednak pod względem zarobków minimalnych najlepiej sytuacją wygląda w Luksemburgu, którego mieszkańcy w 2022 roku dziennie zarabiają czterokrotnie więcej niż np. Węgrzy (po przeliczeniu na złotówki) i siedmiokrotnie więcej niż najbiedniejsi Bułgarzy.

Minimalne dzienne zarobki Rankomat







Ogólnie można przyjąć, że im wyższe zarobki, tym także wyższe ceny paliw. To oznacza, że z reguły najtańsze paliwa tankują mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej. Oni także zdecydowanie najmniej zarabiają, więc różnice na stacjach paliw szybko się niwelują. W tym zestawieniu Polska zajmuje 9. miejsce (na 21 państw) pod względem najniższych minimalnych dziennych zarobków brutto. Ratuje nas jednak stosunkowo niska cena benzyny (5. miejsce w UE).

Nie zmienia to faktu, że mocno odstajemy od najbogatszej części Europy, czyli Luksemburga, Irlandii, Holandii, Belgii, Niemiec i Francji, w których minimalna dniówka brutto w przeliczeniu na złotówki wynosi od 250 do ponad 350 zł. Dla porównania w Polsce minimalna dniówka w 2022 roku wynosi nieco ponad 102 zł. Jednak w najgorszej sytuacji są aktualnie Bułgarzy, których minimalne dzienne zarobki wynoszą zaledwie 50 zł, przy czym benzyna kosztuje niemal tyle samo co w Polsce, a olej napędowy jest wyraźnie droższy.

Ile przejadą Europejczycy za swoje dniówki?

Niestety, mimo miliardów euro wydanych na programy mające na celu wyrównanie różnic między krajami UE, dysproporcje w zarobkach są potężne, co widać w zestawieniu serwisu rankomatpl. Dniówka Bułgara pozwala mu na zakup benzyny Pb 95 (w cenach lokalnych) tylko na 81 km trasy. Polak za swoje zarobki przejedzie 164 km, a mieszkaniec Luksemburga pokona prawie 500 km. W ubiegłym roku obywatele poszczególnych państw mogli przejechać za swoją dzienną wypłatę znacznie więcej kilometrów – od 25 km (Chorwacja) do nawet 218 km (Luksemburg). Wyjątek stanowią mieszkańcy Węgier i Malty, którzy pokonują obecnie nieco dłuższą niż w roku ubiegłym trasę (odpowiednio o 34 km i o 3 km) – Tam też dość wyraźnie wzrosły pensje minimalne (na Węgrzech o ponad 26 proc.).

Ile na dniówce przejedzie mieszkaniec Europy - PB 95 Rankomat

Jeszcze większe różnice w pokonywanych dystansach w 2022 roku za minimalną krajową widać na przykładzie diesla. W porównaniu do zeszłego roku poszczególni Europejczycy są zmuszeni do skrócenia planowanej podróży od 44 km (Chorwacja) do 407 km (Luksemburg).

Największe odległości w 2022 roku mogą przejechać właściciele pojazdów napędzanych LPG. Mieszkańcy najbogatszego Luksemburga przejadą za równowartość swoich dziennych zarobków brutto aż 1315 km, choć i tak będzie to dystans krótszy o 410 km niż w 2021 r. Polacy wykupią w tym roku niestety znacznie mniej LPG niż Luksemburczycy – paliwa starczy im zaledwie na 387 km. Dla porównania Niemiec za swoje minimalne dzienne zarobki brutto opłaci prawie dwukrotnie dłuższą podróż (719 km).

Jak daleko dojadą Europejczycy?

Do zobrazowania różnic w relacjach minimalnych zarobków i cen paliw, eksperci z firmy rankomat.pl użyli ciekawego wykresu. Przeliczyli ilość zatankowanego paliwa w poszczególnych krajach Europy i pokazali to na przykładzie drogi z Warszawy do Berlina. W tym zestawieniu wzięto pod uwagę ceny benzyny (Pb 95) i dla uproszczenia minimalne wynagrodzenia brutto, czyli przed potrąceniem podatków i składek.

Jak daleko na zatankowanym paliwie zajadą mieszkańcy Europy Rankomat

Zestawienie pokazuje, że Bułgar nie zdoła za swoją dniówkę wyjechać nawet poza granicę województwa mazowieckiego, Polak dojedzie do miejscowości Kozanki Wielkie, a jedynie Luksemburczykowi uda się dotrzeć poza granicę Polski, ale także nie da rady dotrzeć do Berlina.

Informacje: dane podane w zestawieniu wyliczono po kursie euro z dnia 30.06.2022 (4,68 zł). Ustawowa minimalna krajowa dla Polski to 3010 zł brutto (3010 zł / 30 dni = 100,33 zł) Źródło danych: Eurostat i Komisja Europejska, opracowanie rankomat.pl