W japonkach i bez koszulki za kierownicę? Można dostać mandat za "zgorszenie"

Upały wróciły do Polski z pełną mocą, a kierowcy szukają sposobu na skuteczne schłodzenie się w samochodzie. Przy temperaturach dochodzących do 40 stopni w cieniu nawet klimatyzacja może mieć problemy z zapewnieniem komfortu w aucie. W poprzednim materiale tłumaczyliśmy, jak zwiększyć jej skuteczność. Dzisiaj sprawdzimy, czy z upałem można walczyć też ubraniem. Aktualną prognozę pogody znajdziesz na stronie głównej gazety.pl.

Czy można prowadzić samochód w klapkach?

Można, ale nie powinno się. Mandatu za to oczywiście nie dostaniecie, ale narażacie się na niebezpieczeństwo. Dlaczego? Tłumaczymy.

Przy tak wysokich temperaturach kierowcy czasem prowadzą samochód w nieodpowiednim obuwiu, takim jak klapki czy sandały na koturnie. Zdarza się, ze jadą nawet z bosymi stopami. W gorące dni możemy wybierać spośród wielu rodzajów obuwia, ale nie wszystkie sprawdzą się w przypadku kierowców. Prowadząc auto w nieodpowiednich butach, możemy narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Choć wiele osób ceni sobie za wygodę klapki typu japonki, to nie nadają się one do prowadzenia samochodu. Mogą łatwo ześlizgnąć się ze stopy i w kluczowym momencie uniemożliwić wciśnięcie pedału hamulca czy sprzęgła, co jest bardzo niebezpieczne

- komentowali eksperci Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault podczas upałów w zeszłych sezonach. Do jazdy nieodpowiednie są też wszelkie buty ze zbyt grubą podeszwą. Należą do nich m.in. sandały na koturnie, a także obuwie trekkingowe.

Odradzamy je ze względów bezpieczeństwa. Nie pozwalają wyczuć siły, z jaką naciskamy na pedał. Za kierownicą powinniśmy także unikać butów na obcasie. Sprawiają one, że niemal cały nacisk na pedały skupiamy na palcach, podczas gdy optymalna sytuacja to przenoszenie ciężaru ze śródstopia na palce. Żeby skutecznie zahamować lub dodać gazu w butach na obcasach, trzeba naciskać znacznie mocniej, a to wydłuża czas reakcji i bardziej męczy nogi. Dodatkowo szpilki mogą wbić się w dywanik pod nogami kierowcy i całkowicie unieruchomić nogę.

Czy można prowadzić samochód boso?

Kierowcy często zastanawiają się, czy w razie braku odpowiedniego obuwia mogą prowadzić samochód bosymi stopami. Nie jest to jednak ani wygodne, ani bezpieczne, ponieważ wtedy prawdopodobnie nie będziemy w stanie wcisnąć hamulca z taką samą siłą jak w odpowiednich butach.

Podczas jazdy samochodem najlepiej sprawdzają się niekrępujące kostek buty sportowe na równej, płaskiej i niezbyt śliskiej podeszwie. Jeżeli musimy założyć eleganckie obuwie, to bez wydłużonych nosków i na jak najbardziej płaskim i stabilnym obcasie. Najlepiej jednak zawsze mieć w samochodzie parę sportowych butów tylko do jazdy i zakładać je zwłaszcza na dłuższe trasy

- radzą trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Tu możesz dostać mandat... Co grozi za jazdę samochodem bez koszulki?

Samochód jest własnością prywatną, więc teoretycznie możemy w nim robić to, co nam się podoba. Jednak jazda bez części odzieży może wywoływać zgorszenie u innych uczestników ruchu drogowego. A o wywoływaniu zgorszenia w miejscu publicznym mówi art. 51 § 1. kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny lub nawet aresztu:

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Wszystko oczywiście zależy od okoliczności, a decyzja o tym, czy niekompletny ubiór wywołał zgorszenie, zależy od funkcjonariusza. Traktowalibyśmy jednak ten mandat jako ciekawostkę.