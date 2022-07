Opel Astra vs. VW Golf. H miażdży V, ale im nowsze auto, tym mapa bardziej czerwona

W pierwszym odcinku naszych ciekawostkowych map przyglądaliśmy się, jak wypada pojedynek dwóch gigantów klasy premium - Audi A4 oraz BMW serii 3. Tam również, w zależności od generacji, obserwowaliśmy interesujący pojedynek, choć na koniec dość wyraźnie wygrany przez bawarską trójkę. Bastionem Audi okazał się wschód Polski. Mapki znajdziecie w tym materiale. Dzisiaj sprawdzimy, jak wypadają dwa inne niemieckie auta. Tym razem marek popularnych w segmencie C. Więcej ciekawostek znajdziecie na stronie głównej gazety.pl.

Volkswagen Golf i Opel Astra - giganci segmentu C

Do Polski w zeszłym roku ściągnęliśmy niemal milion samochodów. Licznik zatrzymał się dokładnie na 939 906 autach. Znakomita większość z nich przyjechała do nas z Niemiec i są to modele niemieckich producentów. Król polskiego rynku wtórnego? Od lat niezmiennie Audi A4. Tuż za A4 o drugie miejsce zażarcie walczą Oto pierwsza dziesiątka najczęściej ściąganych aut:

Audi A4 - 28 173 szt.

Opel Astra - 26 824 szt.

Volkswagen Golf - 25 254 szt.

BMW serii 3 - 19 663 szt.

Audi A3 - 17 389 szt.

Opel Corsa - 16 168 szt.

Ford Focus - 15 406 szt.

Volkswagen Passat - 14 832 szt.

Ford Fiesta - 14 040 szt.

Audi A6 - 13 155 szt.

Już w statystykach importu widać, jak blisko są siebie oba modele. A jak to wygląda, jeśli chodzi o zainteresowanie Polaków w wyszukiwarce Google? Tu wszystko zależy od wieku samochodu. Polscy kierowcy dużo częściej wyszukują starszych generacji Astry. Kiedy przychodzi do nowocześniejszych aut, to znaczenia nabiera VW Golf.

Opel Astra H i Volkswagen Golf V. Tutaj Golf nie ma żadnych szans

Na naszych mapkach Opel Astra zaznaczony jest na niebiesko, a Volkswagen Golf - na czerwono. Jeśli spojrzymy na auta kilkunastoletnie, które wciąż są bardzo popularne na polskim rynku wtórnym, to cała Polska świeci się na niebiesko.

Opel Astra H (2004-2010) nie daje żadnych szans piątej generacji Volkswagena Golfa, którą gigant z Wolfsburga produkował od 2003 do 2010 roku. Wyraźną przewagę widać także na wykresie zainteresowania w ostatnich 12 miesiącach.

Opel Astra H i Volkswagen Golf V fot. Google Trends

Opel Astra H i Volkswagen Golf V fot. Google Trends

Pojedynek generacji J i VI. VW Golf zaczyna odrabiać straty

Kolejną generację Opla Astry produkowano od 2009 roku, a jako pięciodrzwiowy hatchback swoją karierę zakończyła w 2015 r. O klientów rywalizowała z Volkswagenem Golfem nr VI z lat 2008-2016. Ich rywalizacja o Polaków w wyszukiwarce Google jest już znacznie bliższa remisowi. Szósty Golf zdobył cztery województwa: pomorskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie. Również na wykresie dystans między niebieską a czerwoną linią bardzo się zmniejszył.

Opel Astra J i Volkswagen Golf VI fot. Google Trends

Opel Astra J i Volkswagen Golf VI fot. Google Trends

Siódemka Golfa zdecydowanie dominuje nad Astrą K

Im nowsza generacja samochodu, tym Volkswagen Golf cieszy się większą popularnością. Polacy znacznie częściej wyszukują kompaktu Volkswagena. W pojedynku siódmego Golfa (2012-2020) i Astry K, to Golf dominuje nad przeciwnikiem. Mapa jest tylko czerwona, a linie wykresu dzieli przepaść:

Opel Astra K i Volkswagen Golf VII fot. Google Trends

Opel Astra K i Volkswagen Golf VII fot. Google Trends

Nowe otwarcie w wielkim pojedynku

Właśnie rozpoczęła się kolejna odsłona odwiecznego pojedynku niemieckich kompaktów. Volkswagen sprzedaje już ósmą generację swojego bestsellera. Nowy Golf jest w znacznej mierze bardzo podobny do siódemki - korzysta z tej samej, ale zmodyfikowanej płyty podłogowej i stanowi rozwinięcie sprawdzonej koncepcji. W ofercie znalazły się oczywiście nowoczesne jednostki napędowe z miękkimi hybrydami i pluginami na czele.

Z kolei Opel Astra K to prawdziwa rewolucja. Opel przeszedł pod skrzydła francuskiego koncernu PSA (teraz części megagrupy Stellantis), a nową generację oparto na bazie Peugeota 308. Korzysta z technologii i silników znad Sekwany. Za kilka lat zobaczymy, czy francuskie wsparcie pomogło Astrze w starciu z rodzimym rywalem.

Volkswagen Golf Variant 1.5 eTSI 150 KM fot. Filip Trusz

Opel Astra Sports Tourer szóstej generacji Fot. Rafał Mądry