Nowy rodzaj benzyny pojawi się na stacjach. Nie każdy będzie mógł ją zatankować

Wojna w Ukrainie mocno odbiła się na wielu gałęziach branży motoryzacyjnej. Opóźnione produkcje, zerwane łańcuchy dostaw, czy brak dostępności podzespołów to już w zasadzie norma. Mocno oberwali również kierowcy, którzy przez ostatnie miesiące tankują paliwo w rekordowej cenie.

Wszystko przez to, że rosyjska ropa stanowiła do tej pory główny składnik do produkcji paliwa. Dlatego państwa należące do Unii Europejskiej szukają sposobów na zmniejszenie jej udziału, a oprócz tego dochodzą jeszcze regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii w transporcie.

W wyniku zbiegu tych okoliczności, powstał rządowy projekt ustawy, która najpóźniej w 2024 roku wprowadzi na stacje benzynowe w Polsce nowy rodzaj benzyny, oznaczanej skrótem E10. Do tej pory kierowcy mogli tankować na stacjach 95-oktanową benzynę E5. Czym się różnią?

Udziałem biokomponentów w składzie paliwa. W tym przypadku jest to etanol pochodzący od roślin. Do tej pory jego udział musiał wynosić minimum 5 proc. (E5), a w przypadku paliwa E10 norma wynosi minimum 10 proc. Tego rodzaju paliwo to żadna nowość, o czym doskonale wiedzą kierowcy z Niemiec, Francji, Belgii czy Finlandii. Od jakiegoś czasu można tankować E10 w tych krajach, a do tego paliwo jest tańsze niż najpopularniejsza benzyna E5.

Oznaczenia na dystrybutorach. Co oznacza E5, E10 i B7?

Problem w tym, że nie każdy samochód jest przystosowany do wykorzystywania ekologicznego paliwa. Niektórzy producenci ostrzegają, że tankowanie E10 może się zakończyć uszkodzeniem silnika. Szczególnie dotyczy to samochodów wyposażonych w silnik z gaźnikiem lub bez katalizatora. Większy udział bioetanolu może niekorzystnie wpływać na gumowe elementy układu paliwowego lub uszkadzać aluminiowe elementy silnika.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) regularnie publikuje listę samochodów, których silniki są przystosowane do jazdy na nowej benzynie E10. Polityka producentów w tej kwestii jest różna, ale można bezpiecznie założyć, że większość aut wyprodukowanych po 2010 roku może być zasilana benzyną E10.