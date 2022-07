Trzymasz nogi na desce rozdzielczej podczas jazdy? Lekarz opublikował przerażające zdjęcia

Podczas wakacyjnego podróżowania możemy często zauważyć, że pasażerowie siedzący na przednim fotelu kładą nogi na deskę rozdzielczą lub wystawiają je za okno, żeby odpocząć. Jest to bardzo popularne zachowanie, ale większość z nich nie ma świadomości, że może się zakończyć tragicznie. W takiej sytuacji wystarczy mocniejsze hamowanie lub niegroźna stłuczka, żeby wylądować na ostrym dyżurze z poważnymi obrażeniami zagrażającymi zdrowiu.

REKLAMA

Ten film pokazuje, dlaczego poduszki powietrzne są obowiązkowe. Test zderzeniowy na zero gwiazdek

Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne mają za zadanie minimalizować skutki wypadku. Pod warunkiem, że pasażer zajmuje odpowiednią pozycję w fotelu. Każdy odchył od tej normy może spowodować skutek odwrotny – zamiast zapewniać bezpieczeństwo, mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa jazdy znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Poduszka powietrzna napełniająca się z ogromną prędkością w ciągu ułamków sekundy może uderzyć z wielką siłą w nogi i miednicę. To naprawdę niszczycielska siła. Wystarczy spojrzeć na zdjęcie rentgenowskie opublikowane w sieci. Pokazuje skalę obrażeń spowodowanych nieprawidłową pozycją w fotelu i uderzeniem poduszki powietrznej.

W tej sytuacji doszło nie tylko do złamania, ale również do wyrwania stawu. Pasażerka przeżyła, ale jej sprawność ruchowa będzie mocno ograniczona już do końca życia. Co więcej, lekarze ostrzegają, że podczas takiego uderzenia może nawet dojść do złamania kręgosłupa czy przerwania rdzenia kręgowego.

Zobacz wideo

Dlatego kierowca powinien zawsze reagować w sytuacji, gdy pasażer próbuje podróżować w takiej pozycji. Nie ma znaczenia, czy potrwa to chwilę. Wystarczy jedna sytuacja, a poduszka powietrzna może odpalić nawet przy niedużej stłuczce. Czasami wystarczy najechać na poprzedzających pojazd lub uderzyć w zwierzę, żeby uruchomić wystrzał. Z pozoru niewielkie zdarzenie może się zakończyć kalectwem.

Dlatego podczas planowania długich podróży warto zaplanować co kilka godzin postój, żeby kierowca i pasażerowie mogli odetchnąć i rozprostować kości. Zamiast niepotrzebnie narażać swoje zdrowie na uszczerbek.