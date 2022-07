Alfa Romeo Tonale do kupienia w Polsce z dieslem 1.6 JTD T4 130 KM. CENNIK

Alfa Romeo wprowadza na polski rynek Tonale z silnikiem diesla. Auta z jednostką wysokoprężną można już zamawiać w salonach Alfy Romeo, a pierwsze egzemplarze z dieslami pod maską pojawią się fizycznie u dealerów we wrześniu bieżącego roku.

REKLAMA

Silnik 1.6 JTD T4 generuje moc 130 KM i osiąga 320 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Czterocylindrowy motor wsparty turbodoładowaniem, został połączony z dwusprzęgłową skrzynią biegów TCT, zwiększającą dynamikę i przyjemność z jazdy, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa. Zużycie paliwa w cyklu średnim liczone według normy WLTP wynosi 5,1-5,8 l/100 km. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 10,9 s, a prędkość maksymalna to 194 km/h.

Opinie Moto.pl: Alfa Romeo Tonale - warto było na nią czekać

Co ciekawe i wyjątkowe dla marki Alfa Romeo, ceny dla silnika wysokoprężnego i hybrydowego (1.5 T4 130 KM + 20 EV łączonego z 7-biegową skrzynią automatyczną) są takie same. Dostępne są trzy poziomy wyposażenia. Otwierająca ofertę wersja Super kosztuje od 157 000 zł, a następna Sprint to wydatek 168 000 zł. Odmianę wyposażenia TI wyceniono na 179 000 zł.

Alfa Romeo Tonale Fot. Alfa Romeo

Dzięki wprowadzeniu jednostki wysokoprężnej, Alfa Romeo celuje w klientów biznesowych. Odmiana ta jest dedykowana użytkownikom pokonującym długie dystanse. Dzięki równowadze między emisją spalin, zużyciem paliwa i charakterystyczną dla Alfy Romeo przyjemnością z jazdy, nowoczesny i wydajny silnik diesla ma spełniać oczekiwania menedżerów flot oraz kierowców często wyjeżdżających w trasy.

Diesel dostępny w ofercie Smart Renting skierowanej do przedsiębiorców. Z 5-procentową opłatą wstępną kosztuje od 1999 zł netto miesięcznie w umowie na 36 miesięcy, z limitem 15 000 rocznie, a rata zawiera usługę assistance i samochód zastępczy.

Alfa Romeo Tonale jako pierwszy model na świecie, debiutuje z technologią niewymiennego tokena (NFT), poufnego i niemodyfikowalnego zapisu najważniejszych informacji o danym samochodzie, od przeglądów okresowych po przebieg i ewentualne wypadki, które miały miejsce. To prawdziwa innowacja podkreślająca przełomowy charakter Alfy Romeo, która ma mieć odzwierciedlenie w zakresie wartości rezydualnej i jej pozytywnego wpływu na koszty wynajmu.

Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 KM Veloce Fot. Rafał Mądry