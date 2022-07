Tesla pracuje nad Superchargerami V4. Jeszcze większa moc i szybsze ładowanie

Jeszcze kilka lat temu przedstawiciele Tesli zapowiadali, że maksymalna moc ładowania na stacjach Supercharger będzie sukcesywnie zwiększana, aż osiągnie pułap 350 kW. Właśnie taką moc oferują rozwiązania dostarczane przez inne firmy dostępne na rynku. Wszystko wskazuje na to, że czwarta generacja ładowarek od Tesli chce w tej kwestii rozbić bank.

Kilka dni temu na jednym z forów dyskusyjnych poświęconych amerykańskiej marce pojawiły się pierwsze wzmianki o nowych Superchargerach. Jeden z użytkowników ujawnił, że generacja V4 będzie wyższa, węższa i otrzyma nowy kształt - przez co będzie zajmować jeszcze mniej miejsca niż dotychczasowe ładowarki.

Zdjęcia pozyskane przez portal Drive Tesla ujawniły, że nowy projekt mocno przypomina tzw. Megachargery, które będą wykorzystywane do zasilania samochodów ciężarowych Tesla Semi. Nowe stacje do ładowania pod względem wysokości będą pomiędzy trzecią generacją Superchargerów, a Megachargerami. W porównaniu do tych ostatnich będą miały inne złącze ulokowane wyżej - mniej więcej w połowie bocznej części ładowarki.

Według wiarygodnych źródeł Supercharger V4 będzie wyposażony w dwa zestawy kabli: jeden ze złączem Tesla, a drugi ze złączem CCS. Ładowarka będzie się charakteryzować moc do 500 kW przy zasilaniu 900V. Umożliwi jednoczesne ładowanie dwóch samochodów kompatybilnych z V3 (250 kW/400V) lub jeden zgodny ze standardem V4 (500 kW/900V).

Obecne Superchargery V3 będą nadal użytkowane, aż przyjdzie czas na ich wymianę. Przy okazji ich maksymalna moc zostanie zwiększona do 350 kW. Elon Musk zapowiedział, że pierwsze Superchargery V4 pojawia się już niebawem w Teksasie. Nie wiadomo, kiedy pojawią się pierwsze nowe ładowarki w Europie, ale z czasem dotrą również na Stary Kontynent.