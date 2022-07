Dzięki aplikacji podejrzysz co się dzieje z autem i uruchomisz funkcje z dowolnego miejsca

Aby na bieżąco wiedzieć, co dzieje się z użytkowanym samochodem, wystarczy aplikacja. Należy pobrać z sieci We Connect dla systemu operacyjnego własnego smartfona i poprzez zainstalowaną aplikację połączyć się ze swoim Volkswagenem. Można to robić z dowolnego miejsca.

Wysyłaj znajomym lub osobom z rodziny kluczyki do samochodu za pośrednictwem smartfona, mrugnij światłami jeśli pojawi się trudność ze znalezieniem auta, wygodnie uruchom chłodzenie kabiny w upalny dzień i zarządzaj innymi praktycznymi funkcjami pojazdu. Planowanie ładowania pojazdu elektrycznego podłączonego do gniazdka także jest możliwe. Co uda się zrobić za pomocą aplikacji We Connect? Obejrzyj film i poznaj ciekawe rozwiązania zastosowane w Volkswagenie ID.5.