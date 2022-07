Droga wewnętrzna i strefa ruchu. Kierowcy zapominają, czym się różnią

Przepisy ruchu drogowego w pigułce? Kolejne poradniki przeczytasz również w serwisie Gazeta.pl.

Bardzo często jest tak, że pojęcie drogi wewnętrznej i strefy ruchu są używane przez kierowców zamiennie. To jednak naprawdę spory błąd. Bo o ile przepisy pierwszą z nich traktują raczej po macoszemu, o tyle w przypadku drugiej obowiązują już niemalże w pełnym zakresie.

Strefa ruchu. Przepisy i zasady

Najlepiej wyjaśnić różnicę między tymi pojęciami, omawiając je kolejno. Zacznijmy jednak od strefy ruchu. To nic innego jak obszar, który obejmuje co najmniej jedną drogę wewnętrzną. Tyle że został dodatkowo oznaczony na wjeździe znakiem D-52 "Strefa ruchu" i na wyjeździe znakiem D-53 "Koniec strefy ruchu". Tablica D-52 stanowi ważną informację dla kierującego. Bo choć wjeżdża na teren prywatny, w pełni obowiązują na nim przepisy Prawa o ruchu drogowym. To oznacza nie tylko identyczne obowiązki i obostrzenia jak na drogach publicznych. To wiąże się też z tym, że policjanci bez zgłoszenia mogą na tym terenie podjąć interwencję.

Droga wewnętrzna. Co się zmienia za znakiem D-46?

W przypadku drogi wewnętrznej sytuacja jest nieco inna. Przepisy wymagają oznaczenia jej znakami D-46 "Droga wewnętrzna" na wjeździe i D-47 "Koniec drogi wewnętrznej" na wyjeździe. Po przejechaniu za tablicę D-46 przepisy drogowe obowiązują w bardzo ograniczonym zakresie. Po pierwsze w ramach tych zapisów, które odnoszą się do uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób. A więc kierowca nadal nie może np. zasiąść za kierownicą pijany. Po drugie w ramach zasad wyznaczonych przez właściciela terenu na podstawie znaków i sygnałów drogowych.

Przykładów zachowań, które nie oznaczają dla kierowcy konsekwencji, jest tak naprawdę wiele. Gdy właściciel terenu nie określi zasad dotyczących parkowania, auto można zatrzymać praktycznie wszędzie. A do tego kierujący nie dostanie mandatu za brak tablic rejestracyjnych, jazdę autem z nieważnym OC, pękniętą szybą czy bez świateł. Generalnie kierowca na drodze wewnętrznej pewnie nigdy nie dostanie mandatu. A wszystko za sprawą prostego faktu. Policjanci ekstremalnie rzadko podejmują się na takim terenie interwencji czy kontroli drogowych. Na ogół wyłącznie w związku ze zgłoszeniami.

Strefa ruchu i droga wewnętrzna mają dwa punkty wspólne

No dobrze, ale czy droga wewnętrzna i strefa ruchu mają jakiś punkt wspólny? Oczywiście że tak. I dotyczy on wyjeżdżania z obydwu obszarów. Za znakiem D-53 w przypadku strefy ruchu i D-47 w przypadku drogi wewnętrznej pojazd dopiero włącza się do ruchu. To oznacza, że musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym autom znajdującym się lub dojeżdżającym do skrzyżowania albo połączenia dróg. Połączenia dróg, bo przecięcie się drogi z drogą wewnętrzną czy strefą ruchu statusu skrzyżowania nie ma. Warto o tym pamiętać.

Po drugie i w przypadku strefy ruchu, i drogi wewnętrznej tak samo odbywa się regulowanie kwestią pierwszeństwa. Jeżeli zarządca nie określił go za pomocą znaków A-7 i D-1, wiążąca staje się zasada prawej dłoni. Jako pierwszy jedzie ten pojazd, który nadjeżdża z prawej strony.