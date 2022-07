Dni elektryfikacji w salonach Toyoty. W najbliższą sobotę w całej Polsce

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Toyota próbuje przybliżyć swoim klientom hasło Beyond Zero. Z tego powodu przygotowuje specjalną akcję Dni Elektryfikacji, która rozpocznie się 23 lipca w ich salonach.

Zobacz wideo Co Polacy myślą o elektromobilności? Zbadaliśmy to, a raport omówimy z ekspertem z Toyota Motor Poland

W ramach tej akcji odbędzie się seria wydarzeń, która przybliży kierowcom cztery technologie zelektryfikowanych napędów – pełne hybrydy, hybrydy plug-in, auta elektryczne na baterie i samochody elektryczne na wodór. Przez dwa i pół miesiąca, do 5 października odbędzie się kolejno niemal 60 całodziennych spotkań w całej Polsce. Miejsca i daty poszczególnych wydarzeń można znaleźć na stronie producenta.

Podczas Beyond Zero – Dni Elektryfikacji Toyota udostępni cztery modele reprezentujące cztery technologie zelektryfikowanych napędów. Będą to Corolla Cross, pierwszy model z napędem hybrydowym piątej generacji, RAV4 Plug-in Hybrid z hybrydowym napędem ładowanym z sieci, Toyota bZ4X – pierwszy globalny model marki z linii bZ (beyond Zero) z elektrycznym napędem na baterie, a także Mirai – samochód z elektrycznym napędem wodorowym drugiej generacji.

Toyota Land Cruiser w nowej wersji. Nazywa się Matt Black Edition

Obok każdego modelu zostanie umieszczony panel multimedialny prezentujący zasady działania danego napędu, a także inne informacje. Ponadto będzie można odwiedzić sekcję naukową i wziąć udział w eksperymentach pokazujących działanie technologii Toyoty. Do dyspozycji odwiedzających będzie model przekładni hybrydowej Toyoty, model wodorowego sedana Mirai w skali 1:10 czy przykłady różnych sposobów wykorzystania wodoru w motoryzacji i energetyce. Na spotkaniach będzie można także uczestniczyć w prezentacjach i porozmawiać z ekspertami specjalizującymi się w technologiach Toyoty. A na koniec wizyty każdy będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę w quizie technologicznym.