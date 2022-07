Kod 96 w prawie jazdy. Jak można go zdobyć?

Porady w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Kod 96 w prawie jazdy. To pojęcie raczej mało popularne. Warto zatem w pierwszej kolejności powiedzieć co tak właściwie daje. Przynosi on dość prostą korzyść. Sprawia że przy pomocy samochodu można ciągnąć cięższą przyczepę. W efekcie uprawnienie to może się okazać zbawienne latem, czyli w czasie np. wakacyjnego wyjazdu z przyczepą kempingową.

Kod 96 prawa jazdy kat. B to jednak też możliwość ciągnięcia np. małej lawety samochodowej pojazdem osobowym czy przyczepy służącej do transportu cięższych towarów.

Prawo jazdy kat. B z kodem 96. Co to daje?

Kod 96 dopisany do kategorii B prawa jazdy sprawia że kierujący może poprowadzić zestaw pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 4,25 tony, składającym się z pojazdu samochodowego i przyczepy innej niż lekka. W przypadku klasycznej kategorii B ograniczenie DMC wynosi 3,5 tony. Jak jednak zdobyć kod 96? To w zasadzie dość proste. Wystarczy mieć kat. B, znać swój numer PKK i zdać egzamin państwowy w części praktycznej. Część teoretyczna nie obowiązuje. Nie obowiązuje również specjalne szkolenie.

Ile kosztuje egzamin na kod 96 prawa jazdy?

Egzamin w części praktycznej na prawo jazdy kat. B z kodem 96 kosztuje dokładnie 170 zł. Poza tym kierujący musi dostarczyć wraz z wnioskiem aktualne zdjęcie. Na jego podstawie wydane zostanie zaktualizowane prawo jazdy. Nie ma konieczności aktualizowania np. orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

Czy trzeba się przygotować na egzamin na kod 96?

Do egzaminu na kod 96 prawa jazdy kierujący może podejść praktycznie bez przygotowania. A przynajmniej przygotowania nie wymagają przepisy. Czy to dobry pomysł? Wyłącznie w przypadku osób, które prowadziły już pojazd z przyczepą. To niezwykle ważne. Bez tych umiejętności zdanie egzaminu nie będzie możliwe. Kierujący musi bowiem nie tylko sprawdzić stan techniczny, ale również:

złączyć pojazd z przyczepą,

wykonać manewr jazdy pasem ruchu do przodu i tyłu, ruszenia na wzniesieniu, parkowania skośnego lub prostopadłego,

poradzić sobie podczas jazdy w ruchu drogowym.

Jak sprawdzić obecność kodu 96 w prawie jazdy?

Jak sprawdzić czy kierowca ma kod 96 w prawie jazdy? To tak właściwie niezwykle proste. Wystarczy że weźmie dokument do ręki i spojrzy na jego tylną stronę. Mowa o tabelce z wskazanymi kategoriami. Tam w rubryce 12. powinien się pojawić kod 96. Alternatywę stanowi aplikacja rządowa lub rządowa strona, która po zalogowaniu przy pomocy profilu zaufanego, pozwala na sprawdzenie aktualnych uprawnień kierującego. Tam również powinna być zawarta informacja mówiąca o kodzie 96.