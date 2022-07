Obowiązkowe wyposażenie samochodu. Pamiętaj o nim, jeśli jedziesz za granicę

Porady w zakresie przepisów drogowych w Polsce i Europie publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Polskie przepisy nie są mocno restrykcyjne jeżeli chodzi o obowiązkowe wyposażenie pojazdu. Prawo o ruchu drogowym wymaga od kierującego posiadania trójkąta ostrzegawczego i gaśnicy. Tyle! Tak nisko ustawiony standard nie jest jednak popularny w Europie. Warto zatem zastanowić się nad tym, czy fakt ten ma jakieś znaczenie podczas wyjazdu za granicę.

Zobacz wideo Testujemy Travel Assist w VW ID.5. "Raz się skorzysta, to potem trudno przestać"

Konwencja wiedeńska a wyposażenie samochodu

W czystej teorii samochód zarejestrowany w Polsce powinien być wyposażony w przedmioty wymagane przez prawo krajowe. Także w sytuacji, w której znajdzie się za granicami kraju. Tak przynajmniej stanowi konwencja wiedeńska o ruchu drogowym z roku 1968, którą Polska podpisała w roku 1988, a przed nią praktycznie wszystkie państwa w Europie. I choć taki pogląd brzmi mocno optymistycznie, w tym punkcie postawić trzeba dwie gwiazdki.

Po pierwsze konwencja daje możliwość poszczególnym państwom narzucić dodatkowe wymagania. Po drugie będąc w obcym kraju i nie znając tamtejszego języka, lepiej nie dyskutować z policjantami.

Co kraj to obyczaj. Także w kwestii wyposażenia aut!

W skrócie, jadąc w podróż wakacyjną po Europie, czasami lepiej jest niwelować różnice w obowiązkowym wyposażeniu. Nie ma bowiem sensu szukanie zwady z zagranicznymi policjantami. To może być wręcz groźne! A o jakich elementach trzeba pamiętać? No i tu pojawia się problem. Bo jak mówi polskie przysłowie, co kraj to obyczaj. Różnice czasami są ogromne. Dla przykładu Niemcy poza trójkątem ostrzegawczym wymagają posiadania apteczki i kamizelki odblaskowej. Na Słowacji z kolei minimum to gaśnica, apteczka, trójkąt, zapasowe żarówki i bezpieczniki, kamizelka i linka holownicza.

Kara za brak wyposażenia? W Czechach dla przykładu kierowcy grozi mandat o wysokości 5000 koron. W przeliczeniu po obecnym kursie to daje jakieś 950 zł.

Kierowco, nie zapomnij o Zielonej Karcie, bo zapłacisz za wypadek z własnej kieszeni

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w krajach Europy

Chorwacja - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

kamizelka odblaskowa dla każdego pasażera,

trójkąt ostrzegawczy,

apteczka,

komplet zapasowych żarówek.

Włochy - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

trójkąt ostrzegawczy,

kamizelka odblaskowa,

zalecane: apteczka, gaśnica.

Węgry - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

apteczka,

trójkąt ostrzegawczy,

linka holownicza,

kamizelka odblaskowa,

zalecane: gaśnica, komplet zapasowych żarówek.

Grecja - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

trójkąt ostrzegawczy,

apteczka,

gaśnica.

Francja - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

kamizelka odblaskowa (musi być przewożona w kabinie),

trójkąt ostrzegawczy,

komplet zapasowych żarówek,

zabezpieczenie antywłamaniowe,

plakietka o ograniczeniu prędkości,

zalecane: apteczka.

Hiszpania - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

kamizelka odblaskowa,

trójkąt ostrzegawczy,

kask w przypadku motocykla,

zalecane: komplet zapasowych żarówek, zabezpieczenie antywłamaniowe, apteczka i gumowe rękawice, gaśnica.

Bułgaria - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

trójkąt ostrzegawczy,

apteczka i gumowe rękawice,

gaśnica,

kamizelka odblaskowa,

zalecane: komplet zapasowych żarówek, zabezpieczenie antywłamaniowe.

Niemcy - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

kamizelka odblaskowa,

trójkąt ostrzegawczy,

apteczka i gumowe rękawice,

komplet zapasowych żarówek.

Czechy - obowiązkowe wyposażenie samochodu: