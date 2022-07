Składasz zdalnie sterowane modele? A może silnik V8 do tego? [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Wszyscy doceniają silnik V8. Jest to najprawdopodobniej najpopularniejsza konfiguracja silnika, chociażby ze względu na jego istnienie od dziesięcioleci. Jak się okazuje, występuje również w wersji mini.

Małe wersje tego typu silnika istnieją, ale są drogie, a ich wybór jest dosyć mocno ograniczony. Nie zmienia to jednak faktu, że w samochodach zdalnie sterowanych można zamontować tego typu konstrukcję.

Jedną z firm, która produkuje silniki do tego typu pojazdów jest Toyan, która właśnie wypuściła silnik V8. Jest nawet w dosyć przystępnej cenie – 1799,99 dolarów. Toyan FS-V800 można kupić jako zestaw DIY lub wstępnie złożoną wersję w skali 1:10. W internecie dostępny jest nawet film, jak wygląda taki zestaw i jak brzmi ten silnik.

Mały silnik Toyana V8 ma konstrukcję wału korbowego o przekroju 90 stopni, którą można znaleźć w większości samochodów typu muscle car. Jednak Toyan zapowiada, że w przyszłości wprowadzi kilka odmian tego silnika, w tym również z płaskim wałem korbowym jak chociażby w Corvette C8 Z06.

Jeśli chodzi o paliwo, to V8 od Toyan zużywa nitropaliwo (lub nitro). W tej chwili jest to jedyny wybór paliwa dla tego małego silnika.

Ten silnik V8 posiada dwa gaźniki. Do tego wyposażony jest w mieszane smarowanie rozbryzgowe, jest chłodzony wodą, więc ma wbudowaną mechaniczną pompę chłodzącą. Zestaw startowy kosztuje 299,99 dolarów.

Toyan FS-V800 to doskonały silnik V8 do zdalnie sterowanego muscle cara w skali od 1:7 do 1:5. Firma nie ma jeszcze ramy do tego silnika w tej skali, więc każdy kto kupi ten silnik będzie musiał stworzyć ją samodzielnie. Jedno jest pewne, zdalnie sterowane auto z takim silnikiem powinno dominować na torach wyścigowych.