Kolejne odcinki trasy S7 Warszawa-Gdańsk oddane do użytku. Szybsza trasa nad morze

Trasa S7 prowadząca ze stolicy do Trójmiasta to jeden z kluczowych szlaków na wakacyjnej mapie podróży. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w czwartek (14 lipca) oddano do użytkowania ponad 10 kilometrów drugiej jezdni ekspresowej S7 pomiędzy miejscowością Napierki a Mławą.

W piątek (15 lipca) kierowcy mogli już w pełni cieszyć się kolejnym, 2-kilometrowym odcinkiem Pieńki – Płońsk od Pawłowa do węzła Dłużniewo. Dwa nowe odcinki udostępnione dla kierowców sprawiają, że kierowcy podróżujący nad morze mają do dyspozycji 62 kilometry dwujezdniowej trasy od granicy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do węzła Dłużniewo.

GDDKiA poinformowała, że kolejnym ułatwieniem będzie likwidacja objazdów, które były prowadzone drogami zbiorczymi i kierowanie ruchem za węzłem Dłużniewo do Płońską na lewą jezdnię trasy głównej. Jeszcze tylko przez dziewięć kilometrów przejazd będzie realizowany po jednej jezdni. Obie części zostaną udostępnione już w drugiej połowie sierpnia.

Na nowo otwartych odcinkach jest jeszcze trochę prac do wykonania, dlatego ruch będzie się odbywać według tymczasowej organizacji. Na odcinku dwujezdniowym będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 80 km/h, a na jednojezdniowym do 60 km/h. Dopiero na przełomie września i października będzie wdrażana docelowa organizacja ruchu.

Aktualnie realizowana inwestycja zakłada wybudowanie 71 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wykonanej z betonu cementowego. Wykonawca podzielił całość prac na cztery odcinki realizacyjne:

Napierki — Mława (ok. 14 km),

Mława — Strzegowo (ok. 21,5 km),

Strzegowo — Pieńki (ok. 22 km)

Pieńki — Płońsk (ok. 13,7 km).

Na trasie S7 zaplanowano następujące węzły:

Mława Północ,

Mława Wschód,

Mława Południe,

Żurominek,

Strzegowo Północ,

Strzegowo Południe,

Glinojeck,

Pieńki Rzewińskie

Dłużniewo.

Oprócz tego na nowych odcinkach drogi ekspresowej S7 przewidziano Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Pepłowo I, Pepłowo II, Ćwiklinek i Dłużniewo.