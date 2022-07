Ojciec spełnił marzenie syna. Zbudował napędzany elektrycznie czołg z drewna

Najnowszy projekt YouTubera skrywającego się pod profilem ND – Woodworking Art nie jest kolejną repliką samochodu wykonaną z drewna. Tym razem autor posunął się jeszcze dalej. Marzeniem jego syna był czołg z ulubionej gry wideo – World of Tanks.

Zakup prawdziwej maszyny raczej nie wchodził w grę, dlatego ojciec postanowił wykorzystać swoje zdolności manualne do budowy modelu w większości wykonanego z drewna. Co ciekawe, nie jest to pierwszy czołg zbudowany przez tego człowieka. Jego poprzedni czołg był nieco większy i bazował na samochodzie – Mitsubishi Delica.

Tym razem postanowił zbudować projekt praktycznie od zera. Na początek zbudował ramę oraz wykorzystał metalowe koła zębate na których zamontowano gąsienice. Dwa silniki elektryczne stanowią napęd, który pozwala drewnianemu czołgowy wdrapać się pod różne przeszkody. Projekt został dopracowany do takiego stopnia, że wieża czołgu jest obrotowa. Całość dopełnia drewniana lufa.

Białoruś ma nowe czołgi. Drewniane. To nie żart, to "kamuflaż operacyjny"

Dużo prac pochłonęły panele nadwozia, które w całości zostały wykonane z drewna. Budowa repliki czołgu zajęła trzy miesiące. To całkiem niezły czas, jak na ilość elementów, które trzeba było wykonać.

Co ciekawe, na drewnianym czołgu została zamontowana tabliczka z logo World of Tanks. Niewykluczone, że producent gry usłyszał o nietypowym projekcie i postanowił go wesprzeć. Niezależnie od tego, pomysłowość i kunszt wykonania tego projektu robi wrażenie.