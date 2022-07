Ile kosztują płatne autostrady w Polsce? Ceny na wakacje 2022 r. na A1, A2 i A4

Kolejne porady związane z polskimi drogami znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Kierowcy jeżdżący po polskich drogach mają obecnie możliwość skorzystania z 1754 kilometrów autostrad. To bez wątpienia dobra informacja. Mniej korzystna jest jednak taka, że 726 km z nich to odcinki płatne. I opłaty obowiązujące na nich bez wątpienia nie są niskie. Szczególnie w przypadku, w którym auto porusza się drogą koncesyjną, czyli zarządzaną przez prywatnego właściciela. No dobrze, autostrady w Polsce są drogie. Jakie kwoty to jednak właściwie oznacza?

Które autostrady w Polsce są płatne?

Które autostrady są płatne? Odcinków tych jest kilka. Kierujący musi zapłacić za wjazd na:

A1 na odcinku Rusocin – Nowa Wieś,

A2 na odcinku Świecko – Konin,

A2 na odcinku Konin – Stryków,

A4 na odcinku Katowice – Kraków,

A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Sośnica.

Ile kosztuje jazda płatnymi autostradami w Polsce?

Płatne autostrady to hasło niezwykle lotne. Ile jednak tak właściwie trzeba zapłacić za przejazd poszczególnymi odcinkami? To pokazuje nasze poniższe zestawienie.

A1 na odcinku Rusocin – Nowa Wieś: w sumie 152 km, opłata 29,90 zł , czyli 20 gr za km,

, czyli 20 gr za km, A2 na odcinku Świecko – Konin: w sumie 255 km, opłata 93 zł , czyli 36 gr za km,

, czyli 36 gr za km, A2 na odcinku Konin – Stryków: w sumie 99 km, opłata 9,90 zł , czyli 10 gr za km,

, czyli 10 gr za km, A4 na odcinku Katowice – Kraków: w sumie 61 km, opłata 26 zł , czyli 43 gr za km,

, czyli 43 gr za km, A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Sośnica: w sumie 162 km, opłata 16,20 zł, czyli 10 gr za km.

Warto przypomnieć o tym, że np. opłata na A4 Katowice – Kraków wzrosła kilka tygodni temu o dokładnie 2 zł. Wcześniej płatność na dwóch bramkach wynosiła 24 zł.

Szczególnie bolesną różnicę widać w przypadku porównania opłat na odcinkach koncesyjnych i państwowych. O ile na tych drugich za pokonanie każdego kilometra trzeba zapłacić 10 groszy (czyli minimalną, ustawową stawkę), o tyle na odcinkach zarządzanych przez prywatne firmy opłaty potrafią sięgnąć 20, 36 czy nawet 43 groszy. Mogą być zatem nawet czterokrotnie wyższe! Zdaniem zarządców rosnące kwoty są podyktowane inflacją i wysokimi kosztami. I pewnie jest w tym nieco prawdy. Warto jednak pamiętać o tym, że drogi te w dużej mierze zostały wybudowane z naszych środków. Ten czynnik również powinien być brany pod uwagę podczas określania stawek.

Ponad 43 gr za km autostrady? Rządzący w swoich błyskotliwych poradach wakacyjnych, obok jedzenia mniej i taniej, powinni zatem pomyśleć o doradzeniu kierowcom unikania np. A4 na odcinku Katowice – Kraków...

Czy polskie autostrady są drogie? Porównanie z Europą.

Polskie autostrady są jednymi z najdroższych w całej Unii Europejskiej. To hasło, które jest powtarzane od lat, a które ma wiele wspólnego z rzeczywistością. W kwestii porównania stawek nie mamy absolutnych szans np. z Niemcami, Brytyjczykami, Szwedami czy Finami. U nich trasy typu A są całkowicie darmowe. Tak, opłaty są aktualne np. w Szwajcarii. Tam wnosi się je jednak na mocy winiety. Roczna kosztuje jakieś 451 zł. Dwumiesięczna stanowi już koszt 136 zł, a 10-dniowa 46 zł. 10-dniowa jest zatem tańsza od pokonania płatnej A-jedynki w dwóch kierunkach...