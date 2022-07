Sprzedaż aut używanych. Toyota rozszerza program Pewne Auto na kolejne salony

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Toyota podobnie jak inni producenci stworzyła własny program sprzedaży aut używanych – Pewne Auto. Jest on skierowany do kierowców, którzy chcą kupić używane auto z gwarancją, z historią i w dobrym stanie.

Toyota co jakiś czas rozbudowuje sieć dealerską Toyota Pewne Auto – w tym roku dołączają do niej trzy punkty. Do tej pory uruchomiono nowy autoryzowany salon w Bydgoszczy oraz nową stację Toyota Professional w Bełchatowie, a wraz z nimi działy sprzedaży aut z rynku wtórnego. Dodatkowo do końca roku do sieci dołączy nowy salon Toyoty w Poznaniu, również z działem aut używanych. Łącznie jeszcze w tym roku auta z drugiej ręki będzie można kupić w 78 różnego typu stacjach dealerskich Toyoty.

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku, w ramach programu Pewne Auto sprzedanych zostało 11.170 sztuk samochodów, z czego 76 procent to auta Toyoty (w ramach programu sprzedawane są auta także innych producentów).

Najczęściej wybieranym modelem była Corolla – salony Toyoty opuściły 2134 używane egzemplarze tego modelu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też Yarisy, które znalazły 1976 nowych właścicieli. Polscy kierowcy chętnie sięgają też po Aurisy – przez sześć miesięcy do klientów trafiło 1094 egzemplarzy poprzednika Corolli z nadwoziem Hatchback i TS Kombi. Wielu nabywców przyciąga także używana Toyota C-HR – w programie Pewne Auto sprzedano 957 egzemplarzy crossovera.

Udział hybryd w łącznej sprzedaży używanych samochodów wszystkich marek w programie wyniósł w pierwszej połowie 2022 roku 31 proc. Prawie połowa wszystkich Corolli (1050 egz.) i ponad 80 proc. egzemplarzy Toyoty C-HR (770 aut) miało napęd hybrydowy, a także 457 RAV4, 450 Yarisów i 388 Aurisów.

Program Pewne Auto obejmuje wszystkie salony marki Toyota oraz stacje sprzedaży samochodów użytkowych Toyota Professional. Stopniowo sieć rozbudowywana jest także o odrębne salony Toyota Pewne Auto – do tej pory stacje tego rodzaju powstały w Warszawie, Józefowie, Krakowie i Nowym Targu. Do programu włączane są m.in. samochody poleasingowe, auta ekspozycyjne od dealerów oraz pojazdy pozostawiane w rozliczeniu z udokumentowaną historią.