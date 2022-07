Dom na trzech osiach z garażem. To megakamper

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Jazda kamperem to styl życia. Nie każdy potrafi sobie poradzić w takich mobilnych warunkach. A jeśli przenieść cały dom na koła i do tego jeszcze dołożyć garaż? W dodatku dwupiętrowy? Taki właśnie jest megakamper przerobiony z amerykańskiej ciężarówki.

Zobacz wideo Kosztuje tyle co kawalerka? Być może. Ale kawalerką nie pojedziesz w siną dal. Sprawdzamy kultowego VW Californię

Trzyosiowy kamper oparty na Freightliner Coronado jest już ogromnym pojazdem o długości 13,7 m. Jakby tego było mało, ten dom na kółkach ma dwupiętrową naczepę firmy Haulmark, zwiększającej długość o kolejne 11 m i tworząc dużo dodatkowego miejsca.

Ciężarówka zasilana jest silnikiem wysokoprężnym z 18-biegową automatyczną skrzynią biegów. Pojazd został zakupiony przez obecnego właściciela w 2008 r. jako nowy i od tego czasu przejechał 104.607 km. Wszystko jest w idealnym stanie i działa. Ostatnio nadwozie zostało pomalowane na szary kolor z czarnymi i chromowanymi akcentami. 22-calowe opony są również zupełnie nowe. Dodano za to parę reflektorów LED, aby uzyskać bardziej nowoczesny wygląd.

Jednak w kamperach najważniejsze jest wnętrze. Odwiedzających powita ogromny salon z mnóstwem kanap, jadalnią, drewnianymi szafkami i kuchnią. Jest kuchenka mikrofalowa, podwójna lodówka, zlewozmywak, ciepła woda, telewizja satelitarna i łącznie trzy klimatyzatory.

Opinie Moto.pl: Mercedes-Benz Vito Marco Polo 300d. Zostawcie dzieci w domu

Głębiej znajdziemy pełnowymiarową łazienkę z kabiną prysznicową, umywalką i osobną toaletą. Dalej jest główna sypialnia z łóżkiem małżeńskim, mnóstwem schowków i kolejnym telewizorem. Elektrycznie sterowane markizy, zewnętrzny telewizor, lodówka i grill sprawiają, że zabawę można zabrać na zewnątrz.

Za głównym pojazdem, jak wcześniej wspomniano znajduje się dwupiętrowa przyczepa Haulmark. Można w niej schować dwa samochody. Do głównego pomieszczenia można dostać się przez boczne drzwi lub poprzez tylną windę. Do tego wyposażono przyczepę w okna, dzięki czemu wygląda jak salon samochodowy. Garaż jest w pełni wyposażony we wszystko, co jest potrzebne do pracy przy samochodzie, a przestrzeń jest klimatyzowana. Wreszcie na dachu znajduje się taras widokowy, do którego można dostać się po drabinie.

Ogłoszenie zostało opublikowane na Facebooku przez Nathana Cicio, właściciela sklepu samochodowego o nazwie Cicio Performance. Cena za megakampera wynosi 425.000 dolarów.