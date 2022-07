Klienci indywidualni kochają Dacię. Sprzedaż rośnie, bestsellery wciąż te same

Pomimo problemów z dostawami podzespołów, sprzedaż Dacii wzrosła o 5,9 proc. w porównaniu do pierwszej połowy 2021 roku. Do końca czerwca 2022 roku zarejestrowano 277 995 nowych samochodów. Za ten wynik odpowiada sukces bestsellerowych modeli: Sandero (112 000 sztuk, +1,8 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2021) i Dustera (99 000 sztuk, +5,5 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2021) oraz dwóch nowych modeli: Springa (20 000 sztuk) i Joggera (21 700 sztuk).

Dacia jest jedyną europejską marką spośród 20 największych marek na europejskim rynku samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych, która odnotowała wzrost. W Europie marka Dacia zajmuje trzecie miejsce pod względem sprzedaży dla klientów indywidualnych.

Od lat te same bestsellery

Dacia Sandero pozostaje od 2017 roku najlepiej sprzedającym się samochodem na rynku klientów indywidualnych w Europie, a Duster umocnił swoją pozycję najlepiej sprzedającego się SUV-a od 2018 roku. Zamówienia na elektryczną Dacię Spring oraz modele z silnikiem ECO-G (dwupaliwowe – benzynowe i LPG) łącznie stanowią niemal połowę wszystkich zamówień.

Te wyniki marka zawdzięcza pozyskaniu nowych klientów i niezwykle wysokiej lojalności obecnych klientów wobec marki (z danych za 2021 r. dla krajów 5G wynika, że 76 proc. nabywców Dacii wcześniej posiadało samochód innej marki, a 64 proc. właścicieli Dacii kupiło ponownie samochód tej marki).

Wzrost sprzedaży Dacii pomimo ostrego pogorszenia sytuacji na rynku potwierdza, że marka wybrała trafne pozycjonowanie zgodnie z filozofią najlepszego stosunku jakości do ceny. Wersje elektryczne oraz z silnikiem ECO-G odpowiadały za niemal połowę wszystkich zamówień w pierwszym półroczu 2022, co odzwierciedlało dążenie marki do promowania napędów bardziej przyjaznych dla środowiska

- powiedział Xavier Martinet, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Dacii.

Sprzedaż w Polsce

W Polsce udział Dacii w segmencie sprzedaży do klientów indywidualnych wzrósł o 0,5 proc., osiągając 4,65 proc. w porównaniu z pierwszą połową 2021 r. Z 5378 zarejestrowanymi pojazdami do końca czerwca 2022 r. (+16 proc. w porównaniu z I poł. 2021 r.) Dacia zajmuje miejsce na podium jako trzecia najlepiej sprzedająca się marka na polskim rynku samochodów osobowych w sprzedaży do klientów indywidualnych.

Z ciekawostek warto podkreślić, że na rynku indywidualnych zakupów samochodów osobowych, Dacia Duster została najlepiej sprzedającym się SUV-em w czerwcu 2022 roku. Całkowicie nowa Dacia Jogger, najbardziej przystępny cenowo 7-osobowy samochód rodzinny na rynku (dostępny w Polsce od kwietnia 2022 r.), wykorzystuje swoje wyjątkowe atuty na rynku z ponad 65-procentowym udziałem w sprzedaży wersji 7-osobowych i 80-procentowym udziałem w sprzedaży silników dwupaliwowych benzyna-LPG (ECO-G).

