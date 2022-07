Najlepsze miasta dla kierowców. Nie śmiejcie się z Sosnowca

O sytuacji drogowej w polskich miastach szerzej opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Jakie miasta są najlepsze dla kierowców? Takie, w których jest jak najmniej korków, ceny paliw są znośne, można tanio ubezpieczyć samochód, liczba kolizji jest niska, łatwo o wolne miejsce parkingowe, dostępne są oferty carsharingowe, a do tego pojawia się infrastruktura przyjazna pojazdom elektrycznym. I w oparciu o te właśnie kryteria każdego roku Yanosik i Oponeo przygotowują co roku polski ranking.

Jak powstał ranking najlepszych miast dla kierowców?

Metoda wyłaniania liderów jest prosta. W pierwszej kolejności specjaliści dzielą miejscowości na takie, w których mieszka mniej niż 300 tys. mieszkańców i więcej niż 300 tys. mieszkańców. Następnie analizowane są powyższe kryteria i na ich podstawie przyznawane są punkty. Mniejsze miasta mogą zdobyć nawet 10 punktów za każdą z kategorii. W przypadku większych maksymalna nota to dziewięć. Ostatnim etapem jest zsumowanie wyników i wyłonienie zwycięzców.

Najlepsze miasta dla kierowców. Kategoria pow. 300 tys. mieszkańców

Jakie są najbardziej przyjazne kierowcom miasta w Polsce? W przypadku miejscowości posiadających więcej niż 300 tys. mieszkańców numerem jeden został Gdańsk. Zdobył w sumie 47 punktów, co stanowi wynik o pięć punktów wyższy od drugiej na liście Łodzi. Trzecia pozycja przypadła Warszawie, na czwartej ex aequo znalazł się Poznań i Szczecin, a na piątej zlokalizował się Kraków, Bydgoszcz i Lublin.

Najlepsze miasta dla kierowców Materiały Yanosik

Trzecia Warszawa? Tak, właśnie Warszawa!

Zaskoczenie? Bez wątpienia tym może być wysoka lokata Warszawy. O ile jednak stolica z całą pewnością traci punkty za miejsca parkingowe czy ilość kolizji, o tyle podbija wynik szeroko rozwiniętą siecią carsharingową oraz infrastrukturą dedykowaną samochodom elektrycznym. To bez wątpienia mocne strony Warszawy. Poza tym to właśnie w tym mieście kierowcy w roku 2021 w godz. od 7 do 21 rozwijali najwyższą średnią prędkość. Jechali 34 km/h. Identyczny wynik został osiągnięty również w Gdańsku czy Lublinie. Na przeciwnym biegunie znalazł się Wrocław. Tam szybkość została oceniona już na zaledwie 26 km/h.

Obwodnica Aglomeracji Warszawy. S10 ma się połączyć z S7. Ruszają przygotowania

Najlepsze miasta dla kierowców. Kategoria poniżej 300 tys. mieszkańców

Najbardziej przyjazne kierowcom miasta powyżej 300 tys. mieszkańców już znamy. Co z mniejszymi miejscowościami? Tu zdecydowanym liderem stała się Częstochowa. Zdobyła aż 51 punktów. 1 punkt mniej na swoim koncie ma – uwaga! – Sosnowiec. Trzecią lokatę dostał Rzeszów, czwarte są Gliwice, a piąte Kielce.

Częstochowa, obroniła swój tytuł z ubiegłego roku, uzyskując 51 punktów w tegorocznym rankingu. W 2021 roku otrzymała ich 49, zatem i tu widać poprawę i większe uznanie kierowców – komentuje Julia Langa, Yanosik.

Nie śmiejmy się z Sosnowca. Zazdrośćmy jego kierowcom!

Jednak to nie wynik osiągnięty przez Częstochowę stanowi zaskoczenie. Widząc miejsce drugie aż ma się ochotę krzyknąć, aby kierowcy wreszcie przestali się śmiać z Sosnowca. Bo to naprawdę sprzyjające miasto! Jego mocne strony? Sosnowiec ma dwie potężne zalety. Po pierwsze, nie została w nim powołana do życia strefa płatnego parkowania. Parkowanie w centrum jest zatem całkowicie bezpłatne. Po drugie, w Sosnowcu w zeszłym roku były zdecydowanie najtańsze paliwa.

A to wartość, która dziś staje się na wagę złota i która może powodować prawdziwą zazdrość u kierowców pochodzących z innych części kraju.