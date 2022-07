Ten kamper jest jak jacht. Do tego został zbudowany na bazie Mercedesa

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Lato w pełni więc kamperów na drodze jest coraz więcej. Tych, którzy mają zasobny portfel i chcą sobie sprawić tego typu pojazd może zainteresować najnowsza propozycja od słoweńskiego producenta kamperów – Adria.

Model Supersonic to flagowy produkt tej firmy. To pojazd klasy A, który bazuje na istniejącym modelu, ale całkowicie go przerabia. W tym wypadku jest to Mercedes-Benz Sprinter.

Stylistyka zewnętrzna charakteryzuje się prostymi liniami, z ogromną panoramiczną przednią szybą, lusterkami przypominającymi te z autobusów, reflektorami Hella Bi-LED zintegrowanymi z grillem, pionowymi bokami z czarną grafiką na srebrnym metalicznym odcieniu, a także stylowym tyłem ze światłami LED i dyfuzorem. Projekt wygląda podobnie do mniejszej Adrii Sonic, ale ten jest zupełnie innym modelem opartym na Fiacie Ducato niż bardziej premium Mercedes Sprinter.

Supersonic występuje w dwuosiowe warianty 780SL i 780DC o długości 7,8 m i wadze 4,5 tony. Dostępne są również większe trzyosiowe odmiany 890LL i 890 C o długości 8,9 m i wadze 5,5 tony.

Podstawowa wersja 780SL jest w stanie pomieścić cztery osoby dorosłe. Jest wyposażony w dwa pojedyncze łóżka, jedno elektrycznie sterowane podwójne łóżko nad kabiną, toaletę z umywalką, stojący prysznic, kuchnię, która ma na wyposażeniu blat, zlew, lodówka (177 litrów), piekarnik, ekspres do kaw. Dostępna jest również sofa w kształcie litery L w salonie/jadalni. 780DC ma podobny układ, ale jest wyposażony w podwójne łóżko w tylnym prywatnym pokoju i podwójne sofy w salonie za kokpitem.

Supersonic 890LL i 890LC zapewniają większą toaletę i prysznic, a także dodatkowe schowki dzięki dodatkowej długości. Różnica między nimi to dwa łóżka pojedyncze lub podwójne łóżko z tyłu, ponieważ są wyposażone w to samo podwójne łóżko nad kabiną i duży salon/jadalnię z przodu. Firma oferuje wiele możliwości personalizacji tapicerki.

Kabina odziedziczyła deskę rozdzielczą po Sprinterze, a także system MBUX. Obrotowe siedzenia kierowcy i pasażera z przodu są zupełnie nowe, zaprojektowane przez Aguti. Inne funkcje obejmują podwójną podłogę do izolacji i przechowywania duży 150-litrowy zbiornik świeżej wody, oświetlenie wnętrza w całej kabinie, kamerę cofania i funkcje zdalnego sterowania za pomocą aplikacji na smartfona.

Supersonic jest wyposażony w 2-litrowy silnik wysokoprężny Mercedesa o mocy 170 KM. Moc jest przekazywana na tylną oś przez automatyczną skrzynię biegów 9G-Tronic.

A jak prezentuje się cenowo? Cena Supersonica zaczyna się od 139.900 euro do 159.500 euro za wersję flagową.