Nie ma kryzysu w Polsce. Co piąty nowy samochód to marka premium

Jak wynika z danych opublikowanych przez SAMAR, w czerwcu 2022 r. zarejestrowano 8 406 nowych samochodów osobowych klasy premium. To o ponad 4 proc. więcej niż w maju i 4,5 proc. więcej niż w czerwcu ubiegłego roku. Dla porównania, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców podaje, że w czerwcu 2022 r. zarejestrowano w sumie 39 587 nowych samochodów osobowych – więcej o ponad 10 proc. niż w maju, ale mniej o prawie 8,5 proc. niż w ubiegłym roku.

Czerwcowy wynik był dużo lepszy niż przed pandemią – w 2019 roku zarejestrowano 5,9 tys. samochodów z tego segmentu. Bardzo dobry wynik w poprzednim miesiącu sprawił, że udział aut z wyższej półki stanowił 21,2 proc.

W pierwszej połowie 2022 r. zarejestrowano w Polsce 47 148 nowych samochodów klasy premium. Jest to trochę gorszy wynik niż w ubiegłym roku o zaledwie 3,09 proc. (1 504 sztuki). Cały rynek przez pierwszych sześć miesięcy tego roku to 212 417 samochodów osobowych, czyli o 12,28 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Z danych opublikowanych przez SAMAR wynika, że dynamika sprzedaży samochodów klasy premium jest lepsza niż całego rynku aut osobowych. Wyniku nie pogorszyły trudności z dostępem półprzewodników ani trwająca już kilka miesięcy inwazja Rosji na Ukrainę, która zdestabilizowała łańcuch dostaw. Rosnące ceny samochodów oraz galopująca inflacja nie przestraszyły klientów przed zakupem nowych samochodów. Podobnie jak gwałtowny wzrost ceny paliw.

BMW najpopularniejszą marką, Volvo XC60 modelem

Najpopularniejszą marką premium w Polsce jest BMW, które zarejestrowało w Polsce 12 364 nowe samochody osobowe. Jest to wynik nieznacznie gorszy (o 1,10 proc.) niż w ubiegłym roku. Najpopularniejsze modele rejestrowane w pierwszym półroczu tego roku to Seria 3 (1 948 szt.), X3 (1 742 szt.) oraz X5 (1 442 egzemplarze).

Na drugim miejscu, z zauważalną stratą uplasował się Mercedes. Niemiecka marka zarejestrowała 11 148 samochodów, co daje wzrost rok do roku aż o 6,05 proc. Wynik nie obejmuje osobowych wersji vanów (Citan, Vito, Marco Polo, Sprinter), ale uwzględnia klasę V. W ofercie Mercedesa najpopularniejszym modelem okazał się GLC (1 618 sztuk), na drugim miejscu ulokowała się Klasa C (1 226 egz.), a na trzecim miejscu podium Klasa E (1 055 sztuk).

Ostatnie miejsce na podium należy do Audi. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy udało się zarejestrować 9 372 samochody tej marki. Wynik jest gorszy o 11,14 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najpopularniejszymi modelami od stycznia do czerwca tego roku były: Q5 (1 707 sztuk), Q3 (1 491 sztuk), A3 (1 430 sztuk).

Tuż za podium zameldowało się Volvo. W pierwszym półroczu tego roku zarejestrowano 5 911 egzemplarzy, czyli o 15,29 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Najpopularniejszym modelem jest nadal XC60 (2 790 sztuk). Warto podkreślić, że jest to najpopularniejszy model z segmentu premium na polskim rynku spośród wszystkich marek. Tuż za nim uplasowały się XC40 (1 371 sztuk) oraz XC90 (718 sztuk).

W pierwszej dziesiątce samochodów z segmentu premium znajdziemy markę Lexus, która sprzedała w tym samym okresie 2 145 samochodów, zaliczając największą stratę (minut 31,34 proc. r/r). Natomiast jednym z największych wzrostów może się pochwalić Porsche – Polacy zarejestrowali 1 337 egzemplarzy, co daje wzrost o 39,27 proc. porównując rok do roku. Ciekawostką w zestawieniu jest Aston Martin. W pierwszym półroczu zarejestrowano 14 egzemplarzy aut tej brytyjskiej marki, co daje najlepszą dynamikę sprzedaży – o 366,67 proc.