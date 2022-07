Nowe Renault Kangoo i elektryczne Renault Kangoo Van E-Tech w sprzedaży. CENNIK

Renault Kangoo oferowane od 1997 roku i doceniane przez klientów za użytkową wszechstronność, pojawia się na polskim rynku pod postacią zupełnie nowej generacji. Twórcy zachowali wszystkie praktyczne rozwiązania znane z poprzednika oraz wzbogacili pojazd o szereg kolejnych udogodnień i najnowszych systemów bezpieczeństwa.

REKLAMA

Dzięki pięciu pełnowymiarowym (w przyszłości również siedmiu) miejscom nowe Kangoo jest idealną odpowiedzią na potrzeby rodzin i fanów podróży, poszukujących aut o modularnych wnętrzach, w których nigdy nie zabraknie miejsca. Schowki mają łączną pojemność ponad 49 litrów, a obszerny bagażnik połknie 775 litrów z możliwością powiększenia przestrzeni do 3500 l dzięki całkowicie płaskiej podłodze.

Opinie Moto.pl: Renault Megane E-Tech to dowód, że warto zachować umiar

Kompleksowo zmieniona stylistyka nadwozia, większy komfort i bogatsze wyposażenie przekładają się na jakość postrzeganą godną auta osobowego wyższej klasy. Samochód zyskał także szereg nowych systemów wspomagania prowadzenia - jest ich aż czternaście.

Wszystkie silniki montowane w nowym Renault Kangoo spełniają wymagania normy Euro 6D Full. Pod maską może pracować jedna z dwóch jednostek benzynowych 1.3 TCe FAP o mocy 100 lub 130 KM, albo wysokoprężnych 1.5 Blue dCi o mocy 95 lub 115 KM. Podstawową skrzynią biegów jest mechaniczna o 6 przełożeniach. 7-stopniowa skrzynia automatyczna EDC zwiększająca komfort i dynamikę, może pracować w połączeniu z mocniejszą benzyną oraz z mocniejszym dieslem.

Renault Kangoo Fot. Renault

Renault Kangoo Van E-Tech

Do polskiej sprzedaży trafia również zupełnie nowe, w pełni elektryczne Renault Kangoo Van E-Tech. Użytkowy van napędzany jest silnikiem elektrycznym o mocy 90 kW i 245 Nm. Tryb Eco, zalecany przy niewielkim obciążeniu pojazdu, ogranicza moc i prędkość maksymalną, aby zapewnić optymalny zasięg. Auto legitymuje się zasięgiem 300 km w cyklu WLTP. Kierowca może wybrać jeden z trzech trybów hamowania rekuperacyjnego. Akumulatory są objęte gwarancją na 8 lat lub 160 tys. km. W tym okresie są wymieniane nieodpłatnie, jeśli ich pojemność spadnie poniżej 70 proc. wartości znamionowej (SoH).

Litowo-jonowy akumulator trakcyjny o mocy 45 kWh, został ukryty pod podłogą, dzięki czemu pojemność przestrzeni ładunkowej nadal wynosi do 3,9 m3 w wersji L1 (4,0 m3 w modelu L2 który zostanie wprowadzony do sprzedaży w późniejszym terminie), ładowność to 600 kg (800 kg w wersji L2), a na dodatek występuje możliwość holowania przyczepy o masie do 1500 kg.

Renault Kangoo Van fot. Renault

Odmiana Van E-Tech została wyposażona w oryginalne rozwiązania. Unikatowe w tym segmencie drzwi boczne „Open Sesame by Renault" mają największą szerokości na rynku (1,45 m). Nowatorski jest także składany stelaż „Easy Inside Rack" znajdujący się pod sufitem. Trzy przednie fotele ze składanym oparciem środkowego siedzenia można błyskawicznie przekształcić w mobilne biuro.

Opinie Moto.pl: Renault Kangoo VAN z zabudową Sortimo - narzędzie w rękach serwisanta

Ceny nowego Renault Kangoo zaczynają się od 107 900 zł brutto w wersji Equilibre, z silnikiem 1.3 TCe 100. Van debiutujący w elektrycznej odmianie E-Tech to wydatek minimum 132 400 zł netto. Przy zakupie odmiany elektrycznej można skorzystać z dopłaty w ramach programu rządowego "Mój Elektryk". Auta można już zamawiać, a pierwsze egzemplarze pojawią się w Polsce w listopadzie 2022 r. Nowe Kangoo jest produkowane w zakładach Renault w Maubeuge we Francji.

Nowe Renault Kangoo Fot. Renault

Renault Kangoo Van E-Tech Fot. Renault