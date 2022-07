Kupiłeś używany samochód? Wymień te rzeczy, aby cieszyć się nim dłużej

Kierowca cieszy się z samochodu dwa razy – pierwszy gdy kupuje, drugi gdy sprzedaje – głosi znane powiedzenie, sugerując, że samochód to puszka Pandory, która przysparza sporo problemów właścicielowi. Moim zdaniem, prawdziwsze jest powiedzenie „jak dbasz, tak masz". A jak zadbać o samochód tuż po jego zakupie?

Absolutna podstawa – czyli olej silnikowy

Sprzedający mógł odpuścić jego wymianę, wiedząc, że niedługo rozstanie się z pojazdem, a eksploatowanie silnika z nadmiernie zużytym i zanieczyszczonym olejem może znacznie pogorszyć jego stan. Skutków nie odczujemy natychmiast, ale kiedy już przyjdą, będą dotkliwe. Aby dobrać odpowiedni olej, najlepiej sięgnąć do instrukcji pojazdu lub zapytać sprzedającego, jaki wcześniej był stosowany. Konieczna będzie także wymiana filtra oleju, zatrzymującego zanieczyszczenia. W zależności od auta, taka usługa powinna kosztować od 250 do 600 zł.

Filtry powietrza, paliwa i kabinowy – nie są drogie, a są istotne.

Ten pierwszy dba o to, aby do silnika wraz z powietrzem nie dostawały się różnego rodzaju zanieczyszczenia jak pył drogowy, którego składniki mogą mieć twardość większą niż elementy konstrukcyjne silnika, przez co będą powodowały jego uszkodzenia. Nadmierna ilość zgromadzonych zanieczyszczeń może doprowadzić do fizycznego uszkodzenia wkładu filtracyjnego, a wtedy przestanie on spełniać swoją funkcję. Jego cena powinna wynosić ok. 50-100 zł

Natomiast filtr kabinowy dba o jakoś powietrza, którą oddychają kierowca oraz pasażerowie. Warto pamiętać o jego wymianie, nie tylko po zakupie, ale najlepiej robić to co roku. W zależności od rodzaju, może kosztować od 20 do 80 zł.

Filtr paliwa jest często pomijany przy serwisowaniu, ale warto zadbać również o jego wymianę. Zwłaszcza układy z bezpośrednim wtryskiem są wrażliwe na jakość paliwa. Jego cena wynosi zazwyczaj od 30 do 80 zł.

Komplet rozrządu - lepiej za wcześniej, niż za późno

Jeżeli zakupione auto ma więcej niż 5 lat lub przebieg większy niż 100 tys. kilometrów, warto sprawdzić, czy miało już wymieniane elementy rozrządu. Jeżeli nie mamy co do tego stuprocentowej pewności, warto to zrobić. Przyklejona naklejka z datą serwisu wcale nie musi oznaczać, że w aucie dokonano takiej wymiany. Nieuczciwy sprzedający mógł ją przykleić, aby łatwiej było mu sprzedać samochód. Zerwanie paska rozrządu będzie oznaczało drogi remont silnika. Ponadto, w nowszych konstrukcjach bywa tak, że pasek pracuje w tzw. kąpieli olejowej. Zdarzały się modele, w których się rozpuszczał i zatykał smok olejowy, a silnik tracił smarowanie. Nieco inaczej jest w przypadku, gdy napęd rozrządu realizowany jest przy pomocy łańcucha. Z reguły jest on w stanie znieść znacznie większy przebieg. W takim przypadku, najlepiej o poradę zapytać zaufanego mechanika. Cena w dużej mierze zależy od silnika i może się wahać od 400 zł do nawet kilku tysięcy złotych.

Płyn hamulcowy

Zużyty płyn hamulcowy może obniżać skuteczność hamowania, co może być bardzo niebezpieczne w awaryjnych sytuacjach. Warto zadbać o jego wymianę, gdyż z wiekiem, jego właściwości mogą się pogorszyć. Może to wpłynąć negatywnie również na inne elementy układu hamulcowego. Jego zakup to wydatek ok 20-30 zł.

Co jeszcze warto zrobić?

Wymiana niektórych elementów jest mniej pilna i nie musimy tego robić od razu po zakupie, jednak warto je rozważyć. Są to m.in. świece zapłonowe w silnikach benzynowych, które warto wymieniać co jakiś czas. Zazwyczaj producent zaleca wymianę po przejechaniu ok. 50 tys. km. Niesprawne świece mogą powodować nierówną pracę silnika czy problemy z rozruchem.

Warto również zadbać o serwis klimatyzacji. Poza sprawdzeniem ilości czynnika chłodniczego warto dokonać jej dezynfekcji np. poprzez ozonowanie. Dzięki niemu pozbędziemy się bakterii oraz grzybów, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie.

Odpowiednie dbanie o samochód może odwdzięczyć się wieloletnią bezawaryjną jazdą. Nie warto więc oszczędzać na serwisowaniu, gdyż w perspektywie kilku lat, taka oszczędność może się okazać bardzo zgubna.