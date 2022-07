Koniec remontu na A4. Jednak to nie koniec utrudnień, bo to początek drugiego remontu

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Południowa jezdnia Autostrady A4 pomiędzy węzłem Kędzierzyn-Koźle do granicy województw opolskiego i śląskiego przechodziła jakiś czas remont. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że już w najbliższy piątek, 8 lipca kierowcy będą mogli pojechać świeżo wyremontowaną trasą.

Jednak myli się ten, kto sądzi, że teraz będzie można gładko przejechać ten odcinek w obie strony. Żeby nie było tak kolorowo, już od 11 lipca, czyli od najbliższego poniedziałku, bariery ochronne, które separowały ruch na jezdni północnej, przeniesione zostaną na świeżo wyremontowaną jezdnię południową.

Skąd taki pomysł? Otóż od 18 lipca rusza remont północnej jezdni w stronę Wrocławia. Do remontu przygotowywany jest fragment o długości 7 km, czyli od węzła Kędzierzyn-Koźle do granicy województwa śląskiego.

Kierowcy na tym odcinku będą mieć do czynienia z układem 2+1, czyli dwa pasy w stronę Wrocławia i jeden pas w stronę Katowic, ale przynajmniej będą jechać po nowej, gładkiej nawierzchni.

GDDKiA nie kończy na oddaniu południowej jezdni (która tak naprawdę nie będzie w pełni oddana, skoro ma przyjąć ruch z jezdni północnej). Poinformowano również, że od połowy lipca tego roku oddany do użytkowania zostanie węzeł Strzelce Opolskie.

Jednak ze względu na prace remontowe na północnej jezdni, nie będzie można nim wjechać do Strzelec Opolskich od strony Katowic, ani też wjechać w stronę Wrocławia.

GDDKiA jednak zaznacza, że po remontach kierowcy otrzymają ok. 17,5 km nowej jezdni południowej i ok. 12,1 km trasy północnej. Przewidziane zakończenie remontów to trzeci kwartał tego roku.

Jak zatem widać, na autostradzie A4 bez zmian. Remonty i podwyższanie opłat (Kraków-Katowice). Kierowcy jednak mogą liczyć, że za jakiś czas ta autostrada będzie sprawna na całej długości. Być może na następne wakacje.